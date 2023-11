Cus Salvi alla seconda fase. Volano le squadre giovanili

Il Cus Salvi accede con tre formazioni su quattro alla seconda fase dei campionati autunnali a squadre giovanili, fase da disputarsi con tabellone ad eliminazione diretta, che vedrà il Cus protagonista nel Trofeo Micheli con una squadra e nella Coppa Bellenghi con due. Nell’ultima partita a gironi del Micheli, il Cus A ha ottenuto la vittoria per 2-1 nei confronti del Tennis Argenta, così da risultare prima e qualificata alla fase successiva.

Successi ottenuti nei singolari da Alessandro Bisi e Federico Pigaiani, con sconfitta nel doppio del duo Giovanni Guidi e Giuseppe La Rosa, che hanno così portato la squadra ad essere sorteggiata negli ottavi di finale contro il Tennis club Zavaglia di Ravenna in trasferta.

La formazione del Cus B del Micheli, ha ottenuto la seconda vittoria nel girone dopo Formigine, sempre in trasferta e questa volta a Cesenatico per 2-1. Ancora vittoria di Mattia Bruni in singolare e sconfitta di Giacomo Cantelli, mentre il doppio Christian Curti con lo stesso Cantelli ha portato il punto decisivo. Purtroppo questo non è bastato a qualificare la squadra, estromessa dalla seconda fase soltanto per uno sfortunato sorteggio. Nel Bellenghi sconfitta per 2-1 della compagine Cus B allo Zavaglia di Ravenna, con vittoria soltanto nel doppio disputato da Caniato e Picariello.