Cus Tennis Emilia Romagna: Nove Squadre Giovanili Avanzano alle Fasi Finali

Termina questa prima lunghissima fase dei campionati a squadre giovanili con ottimi risultati da parte del Cus tennis targato Salvi. Ben nove formazioni cussine ai nastri di partenza dei campionati italiani, in una prima fase di gironi che ha visto confrontarsi centinaia di centri sportivi dell’intera regione Emilia Romagna.

I ragazzi allenati dai tecnici Ferdinando De Luca e Davide Ghidoni, coadiuvati dall’istruttore Filippo Zattoni, si sono comportati egregiamente in tutte le partite disputate, riuscendo nell’impresa di arrivare con quattro squadre alle fasi finali regionali a tabellone ad eliminazione diretta. La prima formazione a qualificarsi è stata quella under 12 femminile, con protagoniste le giovanissime Ada Bianconi e Sara Gavagna (foto a destra), capaci di primeggiare in un difficilissimo girone composto dalle formazioni di Bellaria, Cattolica e Rimini. Occhi puntati sulla domenica 18 maggio con l’inizio dei quarti di finale del tabellone. Alessandro Bisi, Mattia Bruni e Federico Pigaiani, i ragazzi qualificati in under 14, dopo le vittorie nei due gironi disputati, con il successo fondamentale ottenuto nello spareggio contro il circolo tennis Massalombarda. Qualificati alle fasi finali anche gli under 16 Aaron Banzi, Tommaso Caniato e Andrea Picariello, tutti nati nel 2010 ed al primo anno nella categoria, sono stati capaci di vincere agevolmente il loro girone, così da rimanere in attesa del sorteggio del tabellone per esordire il giorno 10 maggio.

Alle fasi finali anche la prima squadra under 16 Cus con i nati nel 2009 Andrea Cogo e Mattia Occhiali, reduci da un ottimo campionato nazionale di serie c, terminato con la conquista dei meritati play-off persi contro la corazzata del circolo Castellazzo di Parma. Obiettivo di Cogo e Occhiali è di ottenere una ambiziosa qualificazione alla fase di macroarea, dopo quelle conquistate e disputate negli anni passati a Pistoia, Perugia e Casale Monferrato con lo storico sesto posto assoluto nazionale in under 14. I ragazzi del Cus tennis inseriti nel progetto sportivo Salvi, ottengono due primi ed un secondo posto alla tappa nazionale giovanile del circuito “Kinder” svolta presso il circolo tennis Rovigo. Mattia Bruni e Federico Pigaiani (foto a sinistra) i vincitori rispettivamente dell’under 13 e 14 mentre Carlo La Malfa è l’ottimo finalista tra gli under 11.

Tutti loro sono allenati in campo dal tecnico Ferdinando De Luca e seguiti nella parte atletica dal preparatore Davide Ghidoni.