DALLE 10 IN VIA FIRENZE. Tc Prato, sogno promozione. Oggi la finale con Park Genova

Tutto in un giorno. Il Tc Prato femminile oggi cerca la promozione in serie A1. In via Firenze, a partire dalle 10 (ingresso libero), la formazione laniera affronta il Park Genova nella gara di ritorno della finale play off di serie A2. La gara di andata si è chiusa sul 2-2, grazie alle vittorie di Beatrice Ricci in singolare e sempre di Ricci, insieme alla straniera Burillo, in doppio. Il team capitanato da Claudia Romoli oggi potrà contare su Viola Turini, Virginia Lanzillo e sull’altra straniera, Cristina Dinu, mentre non ci sarà l’azzurra Lucrezia Stefanini, che si è infortunata durante la "Billie Jean King Cup".

"Le gare dei play off sono partite complicate – spiega Claudia Romoli –. Saranno in tanti a darci la carica per raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissi ad inizio stagione. Bisogna essere molto determinate e concentrate: Park Genova è una squadra che ha giocatrici valide". Entusiasmo è la parola d’ordine che si respira al circolo pratese: "La vittoria in Coppa Davis e il secondo posto nella Fed Cup hanno catalizzato l’attenzione sulla nostra disciplina – aggiunge il presidente del Tc Prato, Marco Romagnoli –. Invito tutti gli appassionati e gli sportivi di Prato a venire a vedere le nostre ragazze in un match decisivo per la promozione. Sarà una partita di grande intensità".

Il Tc Prato conferma, per l’organico allestito, di voler dare un’opportunità alle tante ragazze pratesi che si avvicinano al tennis. "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di far crescere i giovani e farli giocare nel campionato a squadre - conclude il direttore sportivo, Franco Mazzoni -. Martina Trevisan, Lucrezia Stefanini e tante altre giocatrici poi sono arrivate a indossare la maglia azzurra e a calcare palcoscenici internazionali. Ci siamo concentrati sulla squadra femminile: vogliamo centrare questa promozione insieme a tutti i nostri soci e agli appassionati pratesi".

L. M.