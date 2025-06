Djokovic: “Io mai amato come Nadal e Federer, ma li ho sempre rispettati”

Roma, 13 giugno 2025 – Dritti, rovesci, finali, rimonte e colpi di scena, sorpassi in cima alla classifica Atp e la certezza che le gare tra di loro sarebbero state una battaglia senza esclusione di colpi: la rivalità tra Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal è stata indubbiamente la più importante per quanto riguarda il tennis mondiale. 24 titoli slam per il serbo, 22 per lo spagnolo e 20 per lo svizzero, più tantissimi altri trofei: è innegabile che negli ultimi anni abbiamo assistito al momento più alto della storia del tennis, che ha cambiato per sempre questo sport. Intervistato nel podcast “20 minuten”, Djokovic ha parlato proprio della storia della rivalità con Federer e Nadal, raccontando come non sia mai stato amato dal pubblico come gli altri due: “Io non sono mai stato amato come loro perché probabilmente i tifosi pensavano che non avrei dovuto essere lì: ero il più piccolo, il terzo incomodo. Sono arrivato dicendo che sarei diventato i numero uno del mondo e alla gente non piaceva. Mi sentivo come un bambino indesiderato e mi chiedevo il perché: questa cosa mi faceva stare male. Poi ho pensato che se avessi iniziato a comportarmi in maniera diversa mi avrebbero accettato, ma purtroppo non è stato così”. Nonostante la rivalità, Nole non ha mai mancato di rispetto a Nadal e Federer, svelando ulteriori curiosità sul rapporto con i due rivali: “Il fatto che siano stati i miei più grandi rivali non significa che li odiassi o che li augurassi del male. Li ho sempre rispettati entrambi, non dicendo mai una parola fuori posto. Tuttavia, sono sempre andato più d'accordo con Rafa che con Roger”. Djokovic è l'ultimo rimasto dei “big three”, dato che Federer si è ritirato alla Laver Cup del 2022 e Nadal nell'ottobre dell'anno scorso dopo la Coppa Davis giocata con la Spagna. Nella cerimonia dedicata a Rafa Nadal, andata in scena nella giornata di inaugurazione dello scorso Roland Garros, il serbo ha ammesso come, con il ritiro dello spagnolo, è come se una parte di lui fosse venuta a mancare e ha ammesso come il giorno dove appenderà la racchetta al chiodo non è poi così lontano. Al termine della semifinale contro Jannik Sinner, infatti, Djokovic ha detto che quella appena giocata avrebbe potuto essere la sua ultima partita al Roland Garros. Tuttavia, Nole non ha ancora annunciato una data ufficiale e soltanto nei prossimi mesi si scoprirà quando deciderà di dire addio al tennis giocato: sarà un giorno triste per questo sport, dato che sarà la fine di un'era. Nel frattempo, quindi, godiamoci gli ultimi match di questo campione senza tempo, prima di guardare al futuro.