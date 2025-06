Emilia-Romagna Tennis Cup: al via il torneo ATP Challenger 125 a Sassuolo

Ci siamo. Da domani, e per una settimana, lo Sporting Club Sassuolo ospitano l’Emilia-Romagna Tennis Cup, torneo Atp Challenger 125, che porterà sui campi del club di via Vandelli, sulle prima colline sassolesi, alcuni tra gli specialisti della terra rossa più importanti a livello internazionale. L’evento, organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, è stato presentato ieri alla presenza di Giammaria Manghi, coordinatore Politiche Sportive Regione Emilia Romagna, del vicesindaco di Sassuolo Serena Lenzotti, del direttore generale di Master Group Sport Antonio Santa Maria e di Claudio Pirazzoli, vicepresidente Sporting Club Sassuolo, oltre che del direttore del torneo, Alessandro Motti. "L’evento rappresenta una vetrina importante per le eccellenze sportive del territorio come questo club, presso il quale siamo contenti di poter portare un appuntamento di alto livello, garantendogli peraltro la visibilità che merita", ha detto Santa Maria, evidenziando "l’importante sforzo organizzativo messo in campo da parte dell’organizzazione che mette gli atleti nelle condizioni ideali per esprimersi al meglio".

Si parla infatti di uno dei tornei ‘top’ che si disputano in Regione e più in generale a livello nazionale, grazie al quale gli appassionati potranno seguire dal vivo autentici campioni. In attesa, infatti, di conoscere il tabellone principale – il sorteggio degli accoppiamenti va in scena nel pomeriggio – al main draw si è affacciato, grazie ad una wild card assegnata dagli organizzatori, Stan Wawrinka, oggi 40enne che la sua continua a dirla sui campi di tutto il mondo e in curriculum ha, fra gli altri, la vittoria di tre tornei del Gande Slam raccolti tra Australian Open, al Roland Garros e Us Open. Un autentico monumento del tennis mondiale, cui la settimana sassolese aggiunge alcuni tra i tennisti italiani più promettenti come il 24enne perugino Francesco Passaro, il comasco Federico Arnaboldi, classe 2000 e il 23enne laziale Giulio Zeppieri, capace il mese scorso di superare le qualificazioni al Roland Garros per il quarto anno di fila.

"Come club – ha detto invece Claudio Pirazzoli – siamo fieri ed orgogliosi di poter ospitare un torneo di questo livello. Ringraziamo Master Group Sport e la Regione per aver scelto le nostre strutture". Fari puntati anche su Daniele Bondioli, giovane tennista ravennate che allo Sporting gioca ‘in casa’, essendo tesserato per il club sassolese, ma occhio anche ad altri outsider, primo fra tutti il 18enne giapponese Rei Sakamoto, campione all’Australian Open junior nel 2024. I biglietti per assistere agli incontri sono disponibili presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket e online sul sito Vivaticket.com.