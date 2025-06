Follonica Sporting Club in evidenza. Ottimi risultati nel Circuito giovanile

Nella seconda tappa del circuito giovanile regionale di Padel brillano gli atleti del Follonica Sporting Club. Prime classificate under 16/18 femminile Eva Rosini e Mia Grassi. Ulteriore nota di merito per le atlete che il giorno precedente facevano il loro esordio in un torneo Open, nel Centro Padel di San Miniato, lottando per 7/5 6/3 contro la coppia collaudata Giachetti-Ghezzi, coppia titolare della nazionale Over Italiana. Prime under 12/14 Anna Fara e Lavinia Cecconi. Primi under 12 maschile Nicola Mazzoni e Leonardo Marzocca. Primi under 16 maschile Matteo Sgherri e Oscar Lupi. Seconde under 12/14 femminile Gaia e Aurora Rubino.

Nel tabellone Under 18 maschile Diego Fara e Matteo Sgherri escono in semifinale con gli avversari Gineprini-Lupi che riescono con molta tenacia a ribaltare la partita al tie break del terzo set. Diego Capecchi in Under 16 e 18 con i suoi nuovi compagni Mirko Bottai e Lapo Cerufolini, escono nella fase a gironi facendo vedere comunque un bel gioco.