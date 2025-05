Galimberti Tennis Academy Open: Torneo Future Itf M25 al Queen’s Club di Cattolica

È in grande crescita, è alla sua terza edizione e ha l’obiettivo di diventare presto un challenger. È il ‘Galimberti Tennis Academy Open’, torneo Future Itf M25, e andrà in scena sui campi del Queen’s Club di Cattolica dal 15 al 21 giugno. La location è di altissimo livello e il torneo, pur ancora senza una entry list ufficiale, promette spettacolo. Possibile l’arrivo del piccolo prodigio Jacopo Vasamì, un classe 2007 che non ha ancora compiuto 18 anni (è di dicembre) e che è cresciuto nell’accademia di Nadal in Spagna. Sicuri partecipanti sono i ragazzi dell’Academy di Galimberti, vale a dire Andrea Picchione, Alessandro Pecci e Francesco Forti. Si tratta di giocatori che gravitano attorno alla posizione numero 300 del ranking mondiale, per un torneo di qualità. Si giocherà sulla terra rossa, il montepremi sarà di 30mila dollari e l’ingresso per tutta la manifestazione sarà gratuito.

"Abbiamo allestito una tribuna da duecento posti e puntiamo a coinvolgere le scuole tennis dei club del circondario per avvicinare quanti più giovani possibili e far vivere loro un’esperienza a contatto con i professionisti della racchetta – spiega Giorgio Galimberti –. È la terza edizione e siamo rodati. È anche una prova generale per poter crescere e organizzare un Challenger Atp". Un passo importante che non dipende solo dalla volontà dell’organizzatore ma anche da un calendario di eventi fittissimo nel circuito mondiale ed europeo. La finale del 21 giugno sarà trasmessa in diretta da SuperTennis Plus. "Ho giocato tanti tornei di questo livello e conosco bene le esigenze dei ragazzi – dice il direttore del torneo, Federico Bertuccioli –. Grazie ai nostri partner possiamo mettere in campo servizi d’eccellenza". Parole di elogio al Club e al Torneo da parte della consigliera regionale Alice Parma. "Una manifestazione che è un valore aggiunto per la provincia di Rimini e per l’Emilia-Romagna – ha detto Parma –. La Regione ha investito tanto sull’ambito sportivo, valorizzando grandi eventi ma anche iniziative di qualità amatoriali e sul settore giovanile, con un’idea di sport a 360 gradi. Turismo e sport è un connubio che qui si realizza in modo concreto, insieme riusciremo a costruire ancora di più la Sport Valley che è un obiettivo per chi amministra la nostra regione, insieme a partner privati. La visibilità che sta acquisendo il tennis consente di avvicinare le famiglie e i bambini a questo sport".

Loriano Zannoni