Gare da oggi a sabato. Under 16 femminile a squadre. Il Ct Grosseto gioca in casa

Le finali nazionali di macroarea under 16 femminile di tennis da oggi a sabato si svolgeranno sui campi del Circolo Tennis Grosseto di via Cimabue. Presente anche il Ct Grosseto con la propria formazione allenata dai tecnici Valeria Prosperi, Alberto Sarubbi, Giulio China e Fabio Parigi.

La squadra biancorossa, già vincitrice lo scorso anno dello scudetto tricolore, sarà formata da Anna Nerelli, Rachele Saleppico e Giulia Duchini. Le tre ragazze scenderanno in campo per giocarsi le final eight del campionato italiano under 16 a squadre dove proveranno a difendere il titolo italiano vinto lo scorso anno nell’under 14. Queste le squadre in campo da oggi a sabato: Tennis Club Genova 1893, Tennis Club Pietra, Circolo Tennis Scaligero, Tennis Training, Ct Grosseto, Circolo Tennis Eur, Tennis Club Parioli, Ct Dino De Guido.

Il Comune di Grosseto ha deciso di sostenere questo importante evento al Circolo Tennis Grosseto di via Cimabue, premiato dalla Fitp (Federazione italiana tennis e padel) per l’eccellenza organizzativa e la qualità delle sue strutture. L’evento porterà in Maremma le migliori otto formazioni giovanili italiane, tra cui anche la squadra del circolo grossetano. Tra le novità di questa edizione è prevista la trasmissione nazionale sulla piattaforma SuperTennix, con ampia visibilità e ricadute positive per il territorio e il tessuto economico locale.