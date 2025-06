Giotto, ragazzi a tutto gas. In vetrina agli assoluti

di Andrea Lorentini

Il Tennis Giotto vince il campionato toscano a squadre nell’under 18 maschile. Il successo è arrivato al termine di una finale particolarmente combattuta contro lo Junior Club Next Gen di Ronchi (Ms) che è terminata sul punteggio di 2-1 al tie break del terzo set, con il circolo aretino che è riuscito a conquistare il settimo scudetto regionale consecutivo e a dar seguito a una striscia di successi avviata nel lontano 2019 nell’under 12. Questa formazione, nel frattempo, ha anche festeggiato la vittoria di due titoli italiani nell’under 12 nel 2020 e nell’under 16 nel 2024, dimostrando continuità di rendimento e costanza nella crescita necessari per consolidarsi tra i gruppi più promettenti e longevi del panorama italiano. L’under 18 maschile ha fatto affidamento su Giorgio Carcani, Gianmarco Cartocci, Raffaele Ciurnelli e Lorenzo De Vizia che, unendo le rispettive racchette, sono stati protagonisti di un cammino impeccabile nel campionato regionale scandito dalle vittorie per 2-0 sull’At Piombinese, 2-1 sul Ct Lucca e 2-0 nella semifinale con il Ct Grosseto.

La finalissima giocata sui campi di via Divisione Garibaldi ha visto i padroni di casa portarsi momentaneamente in vantaggio con l’affermazione di De Vizia per 6-2 e 6-3, poi lo Junior Club Next Gen ha trovato il pareggio in un match lungo ed equilibrato dove Carcani è stato superato solo al terzo set con i punteggi di 2-6, 6-4 e 2-6. Con i singoli terminati sull’1-1, dunque, a risultare decisivo è stato il doppio: il Tennis Giotto ha schierato De Vizia e Cartocci che hanno vinto il primo set per 6-1, perso il secondo per 3-6 e messo a segno il punto della vittoria con il 10-6 al tie break del terzo.