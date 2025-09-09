Giovanili. Nerelli, quinto titolo italiano consecutivo. Saleppico vice campionessa
Un titolo italiano ed un secondo posto. Bottino importante per la provincia di Grosseto ai campionati italiani giovanili dove da Grosseto sono partite Anna Nerelli e Rachele Saleppico, giovani tenniste in erba che hanno preso parte alla competizione nazionale under.
Titolo italiano di doppio per Nerelli e secondo posto in doppio per Saleppico: due bei piazzamenti per le atlete del Circolo Tennis Grosseto. Nell’under 14 femminile Rachele Saleppico insieme ad Elisa Pieri si è laureata vice campionessa d’Italia di categoria arrendendosi solo in finale contro il duo Lanteri Monaco-Terzoli per 6-3 3-6 10-7. Dopo il titolo italiano dello scorso anno quest’anno per poco non è arrivato il bis.
Nel singolare femminile, invece, Rachele Saleppico si è fermata ai quarti di finale piazzandosi ancora una volta tra le prime otto giocatrici d’Italia.
In under 15, invece, Anna Nerelli si è laureata per il quinto anno di fila campionessa italiana di doppio insieme a Ludovica Casalino. Vittoria in finale contro Tranchero-Ferraris per 7-6 6-1.
In singolare, invece, Anna Nerelli si è fermata solo in semifinale sconfitta proprio dalla sua compagna di doppio.
Due bei risultati per le tenniste del circolo di via Cimabue che continuano a mettersi in mostra a livello nazionale dopo i bei risultati degli anni precedenti.
