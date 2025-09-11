Giraldi la più forte d’Italia. Vestirà la maglia azzurra

Bis tricolore per Vittoria Giraldi. La giovane giocatrice empolese di padel si è infatti nuovamente laureata campione d’Italia con la compagna Matilde Minelli. Affermazione che gli è valsa l’ennesima convocazione in Nazionale. L’atleta cresciuta nel Tennis Padel Club Villanova ed ora tesserata per il Centro Padel Firenze, farà parte infatti della spedizione azzurra Under 16 femminile, che dal 29 settembre al 4 ottobre prossimi sarà a Reus in Spagna per il Mondiale giovanile.

Tornando ai campionati italiani andati in scena sui campi del Villa Pamphili Padel Club di Roma, Giraldi e Minelli hanno esordito travolgendo 6-1 6-0 la coppia formata da Mia Grassi ed Eva Rosini, per sbarazzarsi poi in semifinale di Vittoria Fornarotto e Giada Cloe Pistritto con il punteggio di 6-1 6-1. Vittoria Giraldi e Matilde Minelli si sono così confermate le più forti in Italia della categoria Under 16 femminile, regolando con un doppio 6-2 in finale le compagne di nazionale Emma Speziali e Lucrezia Piernera.

Un trionfo che conferma l’atleta empolese come uno dei migliori talenti italiani della next generetion di padel, che adesso avrà a disposizione un’altra vetrina internazionale per proseguire il proprio percorso di crescita. "Sono molto felice di indossare la maglia azzurra – commenta Giraldi – e per questo ci tengo a ringraziare i maestri Ariel Mogni e Jacopo Zagaglioni e tutto il Centro Padel Firenze".

In Catalogna a fine mese andrà in scena un torneo iridato dai grandi numeri, che rispetto a quello del 2023 vedrà ai nastri di partenza ben 16 paesi in più (36 contro 20). Saranno presenti quindi tutti i migliori talenti del mondo. Le varie nazionali saranno divise in gironi eliminatori, che si disputeranno fino all’1 ottobre, poi il 2 sarà la volta dai quarti di finale, il 3 delle semifinali e il 4 ottobre delle finali di tutte e tre le categorie impegnate (Under 18, Under 16 e Under 14).