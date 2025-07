Grand’Italia alla Meridiana. Due outsider in semifinale. Oggi Travaglia sfida Cinà

di Stefano FoglianiFine settimana di epiloghi al Club La Merdiana di Casinalbo, dove il Modena Challenger Atp 75, 41° Memorial Eugenio Fontana, arrivato allo snodo decisivo, celebra oggi la finale del doppio e le semifinali di singolo. E, dopo quasi una settimana, non si può dire che un torneo di solito pieno di sorprese non abbia rispettato il clichè, con gli outsiders che si sono presi la scena, giornata dopo giornata. A partire dal tabellone del doppio: oggi alle 16 in campo vanno la coppia formata dal danese Johannes Ingildsen e dallo slovacco Milos Karol, cui è servito il super tie break per eliminare Veldheer e Liutarevich, e il duo sudamericano formato dall’argentino Federico Gomez e dal venezuelano Luis David Martinez cui sono invece bastati due set per prendersi la finale ai danni dell’italiano Giorgio Ricca e dello slovacco Lukas Pokorny. Dicevamo, però, delle sorprese, e quelle sono arrivate, non solo nel doppio, ma anche e soprattutto dai quarti di finale di singolo. Stefano Travaglia, 33enne marchigiano arrivato al main draw dalle qualificazioni, aggiunge infatti un altro scalpo illustre alla sua cintura, e dopo avere eliminato l’argentino Tirante agli ottavi supera anche i quarti, dopo tre set e oltre due ore e mezzo di gioco, eliminando Pellegrino. Ed in semifinale, Travaglia, trova un altro ousider, il giovanissimo Federico Cinà, classe 2007, che toglie dai giochi la testa di serie numero 3, l’argentino Javier Cerundolo. Rimontandolo – Cerundolo aveva vinto il primo set – al tie break nella seconda partita e dilagando alla distanza, con il terzo set chiuso sul 6-1 a suo favore. Fuori ai quarti, invece, Cecchinato, sconfitto 6-3 6-0 dallo svizzero Kym.Una grande giornata di tennis per il club di Casinalbo, insomma, sui cui campi ieri si è tenuto anche l’appuntamento ‘Gioca con il campione’ che vede i giovani tennisti del club incontrare i tennisti impegnati al Memorial e salda, a suo modo, la tradizione del club al suo appuntamento più atteso Oggi, come detto, alle 16 la finale del doppio e, alle 18 e alle 21, le due semifinali di singolo che preludono alla finalissima di domani. Come di consueto, l’ingresso al Club La Meridiana sarà libero e gratuito per assistere a tutte le partite.