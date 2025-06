Grosseto ospita l'Itf Master Tour 200: torneo di tennis internazionale al Village

Da domani all’8 giugno il Circolo tennis Village ospiterà il torneo di tennis internazionale Itf Master Tour 200 riservato alle categorie da Over 30 fino a Over 80. Un’ottima occasione per confrontarsi con giocatori italiani e stranieri della propria fascia d’età.

Per i tennisti della provincia di Grosseto che si iscriveranno al torneo verrà offerta la quota di iscrizione ad uno dei tornei di tennis Tpra o IV categoria previsti nel calendario del Village. Il circolo tennis grossetano oramai da tempo è un fulcro per l’attività master italiana.

Basti pensare infatti che pochi mesi fa, a cavallo tra febbraio e marzo, la struttura aveva ospitato il Campionato Italiano Assoluto Senior Indoor con ben 268 iscritti ma soprattutto di qualità con 14 tra giocatori e giocatrici con classifica tra 2.5 e 2.6.

C’erano stati tabelloni di categoria maschile e femminile dai 35 agli 85 anni di età dove i tanti giocatori che ambivano allo scudetto invernale si erano dati battaglia nella splendida struttura al coperto del club The Village di Grosseto. E ora il Village replica con un altro evento che porterà nel capoluogo tantissimi tennisti da diverse parti d’Italia.