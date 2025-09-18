I 50 anni del Tc Prato. La festa con i soci. Ricordi ed emozioni

Cinquant’anni portati con eleganza, passione e un pizzico di orgoglio. Il Tc Prato ha celebrato il suo mezzo secolo di vita con una serata che ha visto la partecipazione di oltre 300 soci e tanti amici che, in un modo o nell’altro, hanno scritto la storia dello Sporting Club, trasformandolo in uno dei circoli più prestigiosi d’Italia. Il cuore della festa è stato il libro di Jacopo Calò Carducci, "Tennis Club Prato. 50 anni di amicizia, storia e successi", volume che raccoglie testimonianze, immagini e aneddoti e che porta la prefazione firmata da due narratori d’eccezione, i premio Strega Sandro Veronesi ed Edoardo Nesi. Non solo firme di prestigio, ma soci e giocatori del club, che hanno aperto la serata rileggendo – a modo loro – quelle pagine, trasformandole in un racconto vivo, fatto di ricordi da adolescenti, di sogni realizzati e persino di luoghi simbolici, come la sauna del circolo, crocevia di confidenze e progetti.

La copertina del volume, disegnata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale dal giovane Alessandro Pintaldi, ha emozionato tutti: i quattordici fondatori del club sospesi su una nuvola, con l’ultimo ancora in vita, Franco Kistermann, a rassicurarli che il sogno iniziato nel 1975 al Lanificio Bini Cocchi continua ancora oggi. In basso, la città è rappresentata dal Castello dell’Imperatore, e il mondo dal campo centrale Ciardi-Focosi, gremito come in quella indimenticabile finale degli Assoluti del 1980. Sul palco si sono avvicendati tanti protagonisti, in una vera e propria sfilata della memoria: i soci storici, i presidenti che si sono succeduti, gli atleti che hanno portato i colori del Tc Prato ai massimi livelli. A partire dalla vittoria della squadra di Coppa Croce nel 1976, passando poi dalle sfide di Coppa Davis.

Tra i testimoni più emozionati Paolo Galgani, presidente onorario della Fitp, che ha definito il Tc Prato "la mia seconda casa" e non poteva mancare il tributo alla straordinaria squadra femminile, sei volte campione d’Italia, raccontata dalle voci di Francesca Ciardi, Wanita Nesti e Carla Mel. Il ricordo è andato anche ai grandi che da ragazzi hanno calcato i campi pratesi, nei tornei internazionali Under 18 e nei Master Eta: tra loro nomi come Roger Federer, Rafael Nadal e Jannik Sinner, divenuti poi numeri uno del mondo.

Il presidente Marco Romagnoli, visibilmente emozionato, ha sottolineato il valore di questo anniversario: "Era giusto festeggiare questo momento. Volevamo ricordare i fondatori, i presidenti che si sono succeduti, le iniziative che hanno segnato la nostra storia e il senso di appartenenza di chi continua a credere in un circolo moderno ma fedele alla tradizione".

Massimiliano Martini