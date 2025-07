I campioncini della terra rossa. Gli azzurri fanno gli onori di casa. Sette nazioni in campo per l’Europa

I migliori prospetti europei under 12 fanno tappa sui campi in terra battuta del Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia di via Signorini in alternanza con il Centro Tennis Ospitaletto per dare vita alla 23esima edizione del Lampo Trophy. Sette le nazioni al via fra tabellone maschile e femminile, divise in due gruppi da quattro squadre, che giocheranno con l’obiettivo di centrare le prime due posizioni utili per le semifinali di venerdì e le finalio di sabato. Unico assente dell’ultima ora è Israele per i noti motivi extra sportivi; tuttavia l’evento firmato da Gianni Capacchietti promette ancora una volta di fare centro, con tanti talenti attesi in campo e un passato che ha visto numerosi campioni del futuro scendere in campo da queste parti. Sei delle sette nazionali al via (con l’eccezione della Svizzera) hanno già trionfato almeno una volta nella manifestazione, i pronostici parlano di una Corea del Sud ancora favorita dopo la doppietta messa a segno lo scorso anno. La selezione asiatica è stata sorteggiata nel gruppo A (i gironi sono uguali sia per la competizione maschile sia per quella femminile), insieme a Italia, Austria e Canada; nel gruppo B presenti Slovenia, Svizzera e Messico. I gironi da quattro squadre si giocheranno a Brescia, quelli da tre squadre a Ospitaletto.

In questo quadro agonistico l’Italia (nella foto) cercherà di rendersi nuovamente protagonista: il team maschile, capitanato dal tecnico Andrea Viceconte, presenta il maceratese Mattia Bongiovanni (finalista nel 2025 nel torneo Tennis Europe di Porto San Giorgio), a cui si aggiungono il torinese Gabriele Aceto e il riccionese figlio d’arte Pietro Galimberti, vincitori del titolo italiani di doppio agli ultimi campionati under 11. In campo femminile, le ragazze guidate da Maurizio Calcagno presentano la lecchese Virginia Cereghini, l’umbra Vittoria Fredduzzi e la palermitana Aurora Freni, che vanno a caccia di un titolo assente dal 2017, mentre l’ultimo trionfo maschile risale al 2019.