I migliori giocatori di beach tennis al BT 200 Castiglione della Pescaia 2025

I migliori giocatori di beach tennis del mondo a Castiglione della Pescaia. Da ieri e fino a domani si svolge il BT 200 Castiglione della Pescaia 2025 Quiksand, tappa italiana del calendario mondiale Itf Beach Tennis World Tour. Quindicimila dollari di montepremi.

Doppio maschile, doppio misto e doppio femminile, tutti in campo sulla spiaggia posizionata nell’area del lungomare in zona ’Maristella’ che si trasformerà in una piccola cittadella dello sport ospitando l’evento organizzato dall’Associazione Beach Tennis Toscana Event. Mercoledì si è chiuso il torneo BT50, e da ieri è partito il BT 200 con atleti di altissimo livello.

Il World Tour BT50 + BT200 è uno dei tornei di beach tennis più importanti del calendario mondiale per questo sport. È prevista la partecipazione di circa 300 atleti, giocatori e giocatrici tra i primi 20 del mondo provenienti dall’Italia e da tanti altri Paesi Francia, Portorico, Albania, Armenia, Germania, Spagna, Brasile, San Marino, Australia, Estonia, Lettonia, Lituania, Russia, Iran, Bulgaria, Portogallo, Cipro, Aruba, Grecia, Olanda, Stati Uniti, Giappone oltre ad una nutrita presenza di giocatori e giocatrici italiani.

In campo maschile la coppia numero uno del tabellone è formata dal grossetano Gabriele Gini (nella foto), in coppia col brasiliano Gustavo Russo, con cui ha vinto di recente un torneo alle Canarie.

In campo femminile le teste di serie numero uno sono due giocatrici russe, mentre nel misto i brasiliani Gustavo Russo e Marcela Vita.