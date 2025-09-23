Il Cere fa incetta di titoli ai provinciali

Il Cere fa incetta di titoli nelle finali dei 67esimi campionati provinciali outdoor, disputati sui campi di casa, dominando l’Open con 4 titoli in altrettanti tabelloni.

Il favorito Luigi Fornaciari si aggiudica il singolare maschile grazie al ritiro di Gian Maria Baisi (CT Albinea) a gara ormai compromessa, quando il numero 1 del tabellone era già avanti 6-0, 4-0; ben più equilibrata la finale tutta in famiglia dell’Open femminile, con Chiara Felici che piega 3-6, 6-3, 7-5 Maria Rosaria Corchia. Felici e Corchia fanno poi loro il doppio, grazie al 6-0, 7-6 a Emma Chiesi e Giorgia Burani (CT Albinea), mentre Fornaciari sfrutta un altro ritiro, quello di Marcello Ferrara (CT Correggio) ed Emanuel Pelati (CT Albinea) per aggiudicarsi anche il doppio maschile insieme a Davide Ferretti.

Nella quarta categoria femminile sorride il CT Reggio con il successo di Gloria Boni su Elena Peterlini per 6-1, 6-4.

Nel torneo maschile, il più partecipato con 186 atleti al via, è vincente la rimonta di Lorenzo Pagliani (Sportissima Scandiano), che regola 1-6, 6-3, 10-1 Enrico Pattacini (TC Cavriago).

Il doppio, in questo caso, vede imporsi Giorgia Perra-Nicole Bogo (CT Tricolore-CT Albinea) e Federico Pinotti-Roberto Mazzali (CT Tricolore-CT Albinea) grazie ai vittoriosi super tie-break su Arianna Rosi-Gloria Boni (CT Reggio) e Filippo Paglia-Brando Beretta (CT Albinea).

L’Over 45 segna il successo di Filippo Crovetti (CT Reggio) sul favorito Marco Manini (CT Appennino Reggiano) col punteggio 6-1, 6-3.

Tra i non classificati sorridono Francesca Preite (Cere) e Andrea Crestani (CT Tricolore), vittoriosi rispettivamente nel derby su Federica Calvi di Coenzo (6-4, 6-4) e con l’alfiere del CT Reggio Giulio Ficarelli dopo un combattuto 6-1, 3-6, 10-5.

I giovani. Tra i baby, invece, Cere ancora protagonista con 2 titoli, quelli Under 12 di Lisa Cantarelli e Mauà Thales Soncini nella categoria Under 12.

Doppietta anche per Albinea, che fa proprio l’Under 10 femminile con Bianca Crestani e l’Under 14 con Martina Guglielmi, mentre l’Under 16 va a Eva Nironi (TC Cavriago) e Vittorio Pinetti (CT Reggio).

L’Under 14 maschile è, infine, appannaggio del sammartinese Davide Rossi, mentre l’Under 10 prende la via di Scandiano, con successo di Gabriele Massa (Sportissima).