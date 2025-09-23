Il Cere fa incetta di titoli ai provinciali
Il singolare maschile a Luigi Fornaciari, Chiara Felici vince l’Open femminile. Lorenzo Pagliani trionfa nella quarta categoria
Il Cere fa incetta di titoli nelle finali dei 67esimi campionati provinciali outdoor, disputati sui campi di casa, dominando l’Open con 4 titoli in altrettanti tabelloni.
Il favorito Luigi Fornaciari si aggiudica il singolare maschile grazie al ritiro di Gian Maria Baisi (CT Albinea) a gara ormai compromessa, quando il numero 1 del tabellone era già avanti 6-0, 4-0; ben più equilibrata la finale tutta in famiglia dell’Open femminile, con Chiara Felici che piega 3-6, 6-3, 7-5 Maria Rosaria Corchia. Felici e Corchia fanno poi loro il doppio, grazie al 6-0, 7-6 a Emma Chiesi e Giorgia Burani (CT Albinea), mentre Fornaciari sfrutta un altro ritiro, quello di Marcello Ferrara (CT Correggio) ed Emanuel Pelati (CT Albinea) per aggiudicarsi anche il doppio maschile insieme a Davide Ferretti.
Nella quarta categoria femminile sorride il CT Reggio con il successo di Gloria Boni su Elena Peterlini per 6-1, 6-4.
Nel torneo maschile, il più partecipato con 186 atleti al via, è vincente la rimonta di Lorenzo Pagliani (Sportissima Scandiano), che regola 1-6, 6-3, 10-1 Enrico Pattacini (TC Cavriago).
Il doppio, in questo caso, vede imporsi Giorgia Perra-Nicole Bogo (CT Tricolore-CT Albinea) e Federico Pinotti-Roberto Mazzali (CT Tricolore-CT Albinea) grazie ai vittoriosi super tie-break su Arianna Rosi-Gloria Boni (CT Reggio) e Filippo Paglia-Brando Beretta (CT Albinea).
L’Over 45 segna il successo di Filippo Crovetti (CT Reggio) sul favorito Marco Manini (CT Appennino Reggiano) col punteggio 6-1, 6-3.
Tra i non classificati sorridono Francesca Preite (Cere) e Andrea Crestani (CT Tricolore), vittoriosi rispettivamente nel derby su Federica Calvi di Coenzo (6-4, 6-4) e con l’alfiere del CT Reggio Giulio Ficarelli dopo un combattuto 6-1, 3-6, 10-5.
I giovani. Tra i baby, invece, Cere ancora protagonista con 2 titoli, quelli Under 12 di Lisa Cantarelli e Mauà Thales Soncini nella categoria Under 12.
Doppietta anche per Albinea, che fa proprio l’Under 10 femminile con Bianca Crestani e l’Under 14 con Martina Guglielmi, mentre l’Under 16 va a Eva Nironi (TC Cavriago) e Vittorio Pinetti (CT Reggio).
L’Under 14 maschile è, infine, appannaggio del sammartinese Davide Rossi, mentre l’Under 10 prende la via di Scandiano, con successo di Gabriele Massa (Sportissima).
