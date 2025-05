Il Marfisa Open riporta il grande tennis a Ferrara dopo 20 anni

Ritorna dopo due decenni il grande tennis nel centro di Ferrara. Si tratta del ‘Marfisa Open’, che si terrà dal 26 maggio all’8 giugno al ‘Tennis Club Marfisa’, con il patrocinio del Comune di Ferrara. Torneo Open con 8mila euro di montepremi limitato a 60 giocatori. L’appuntamento è stato presentato ieri mattina nei portici del club, presenti l’assessore allo sport Francesco Carità, il presidente del circolo Umberto Caniato, il delegato regionale Fit Oreste Lamberti, il direttore sportivo del torneo Giulio Leati e l’amministratore delegato Kia Reali Auto Srl (uno degli sponsor principale dell’evento) Vito Reali. Un torneo di singolare maschile che si terrà, quindi, nei suggestivi campi di via Saffi, l’ingresso sarà libero e gratuito per tutta la durata della manifestazione. Nel suo intervento il presidente Caniato ha ricordato: "Era da 20 anni che in questo circolo non si organizzava un torneo di questo livello. Il tutto è nato nel settembre scorso, quando più persone del settore hanno rimarcato la storia e importanza del nostro centro. Da qui la proposta con il direttivo e insieme abbiamo deciso di organizzare il ‘Marfisa Open’. Un grazie a tutti gli sponsor che hanno permesso di realizzare questo evento". A seguire l’assessore Carità ha aggiunto: "Come amministrazione comunale non potevamo esimerci dal sostenere quest’appuntamento sportivo. Un contesto sicuramente dal grande fascino storico dove i tennisti giocheranno". I dettagli tecnici sono stati illustrati da Giulio Leati: "Si tratterà di un torneo di livello, al momento abbiamo ricevuto 115 richieste a partecipare, chiaramente tra questi saranno scelti i 60 iscritti definitivi, in base alla personale migliore classifica".

Mario Tosatti