Il prossimo 20 febbraio. Il Ct Siena ospita la Coppa Davis e la Billie Jean King

Il Ct Siena è pronto a ospitare, il 20 febbraio, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. I due trofei saranno collocati nell’ampia struttura di via delle Regioni, 5, a Vico Alto. L’accesso sarà libero, con orario 9-20. Un’occasione unica per tutti coloro che amano il tennis.

"Il tour delle due coppe, voluto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, toccherà 50 circoli in tutta Italia, solo quattro in Toscana. La scelta si è basata non solo sul riconoscimento dei risultati agonistici, ma anche sull’attività di base svolta, il numero di tesserati, la qualità della Scuola Tennis e, più recentemente, la promozione del tennis nelle scuole con l’organizzazione e la gestione dell’iniziativa ‘Racchette in Classe’ nelle scuole della città. L’inserimento del Circolo di Vico Alto tra i quattro sodalizi tennisti toscani più meritevoli non è un riconoscimento solo per il Ct Siena, ma per tutto il movimento senese. I visitatori potranno ammirare anche l’impianto indoor del Circolo, inaugurato cinque anni fa".