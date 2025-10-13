Il Tc Italia assapora in casa la prima vittoria. Con la squadra al completo è un’altra musica

Era nell’aria. E alla fine di una bella giornata, sui campi del Tennis Italia Forte dei Marmi, si è fatto largo, suadente e piacevole, il profumo della vittoria per il primo successo stagionale nel campionato di serie A a squadre. Insomma, al completo la formazione versiliese ha fatto vedere di che pasta è fatta: 4-2 al Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna che nella giornata inaugurale si era imposta con lo stesso punteggio con il Tc Comunali di Vicenza. L’impressione, dopo due delle sei giornate della fase eliminatoria, che il passaggio alle semifinali scudetto si deciderà sui particolari: l’equilibrio è stato l’elemento dominante dei primi due appuntamenti.

A rompere il ghiaccio del risultato è stato Andrej Martin, rinforzo di lusso del Tc Italia, che ha superato per 2-0 (7-5, 6-3) il tenace Carlo Alberto Caniato: la risposta del Tc Zavaglia è stata affidata a Daniel Bagnolini che ha regolato, anche per lui per 2-0, Marco Furlanetto. Il Tc Italia ha chiuso in bellezza la prima fase della sfida con i romagnoli vincendo anche gli altri due singolari: l’esperto Stefano Travaglia con grande autorevolezza ha superato Nerman Fatic per 2-0 (6-3, 6-1). L’incontro più avvincente, deciso al terzo set, ha visto il successo di Giulio Perego che ha vinto in rimonta per 2-1 contro Luigi Valletta: dopo avere perso il primo set per 6-4, Perego ha ingranato la quinta pareggiando i conti nel secondo set con un netto 6-3, bissato poco dopo con lo stesso punteggio.

Con il parziale di 3-1 il Tennis Italia si è così presentato ai due doppi, sapendo che sarebbe bastato un successo per portare a casa l’intera posta in palio. Detto e fatto visto che la coppia composta da Stefano Travaglia e Andrej Martin ha dettato legge contro Valletta-Bagaglini: 6-2, 6-1 e vittoria complessiva in saccoccia. Nel secondo doppio, Furlanetto e Perego, nonostante una prestazione individuale molto interessante, hanno dovuto cedere alla coppia composta da Fatic e Caniato, 2-0 con parziali di 6-4, 6-3.

Nell’altra sfida del girone 4, il Selva Alta ha pareggiato per 3-3 (fondamentali sono stati i due doppi, visto che dopo i singolari era sotto per 3-1) contro il Circolo Tennis Comunali di Vicenza. Ricapitolando: la classifica, dopo le prime due giornata del girone eliminatorio, vede al comando Selva Alta Vigevano con 4 punti, a 3 Tc Italia Forte dei Marmi e Ct Zavaglia Ravenna, un punto per il Tc Circolo Comunali di Vicenza, prossimo avversario dei versiliesi.

Red.viar.