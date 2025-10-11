Il TC Pistoia presente numeri in crescita. Dalla A2 al florido vivaio con 400 iscritti

Il campionato di Serie A2 maschile è iniziato nel migliore dei modi, con la vittoria in Puglia ed il primo posto momentaneo nel girone. Ed in vista del secondo turno del torneo, che si disputerà domani alle 10 e vedrà il Tennis Club Pistoia ricevere il CT Eur, il sodalizio pistoiese ha presentato ufficialmente le proprie squadre presso il Nursery Camp, lo scorso giovedì. A rappresentare l’amministrazione comunale c’era l’assessore al turismo Alessandro Sabella. "Siamo una realtà in crescita – ha commentato Luigi Brunetti, presidente del TC Pistoia – soprattutto per quel che riguarda la scuola tennis, che conta 400 iscritti. Ed il numero di utenti che frequentano il nostro circolo si aggira indicativamente sulle 1400 unità". Bene anche il tennis in rosa, con le tenniste pistoiesi promosse in Serie B1 al termine della scorsa annata. Detto della gara di domani, il percorso della prima squadra maschile proseguirà con l’Associazione Sportiva AMP (il 19 ottobre prossimo, sempre alle 10) e di nuovo con il Maglie (il 26 ottobre). Le ultime due sfide vedranno Gribaldo e company misurarsi in trasferta Eur (il 2 novembre prossimo alle 10) per poi chiudere sette giorni dopo contro l’AMP.

Il debutto è stato molto positivo. Un 5-1 netto che ha consentito alla squadra di partire con il piede giusto e di conquistare anche il primo posto in classifica nel girone, in virtù di un successo più largo rispetto a quello ottenuto dall’AMP sull’Eur. Per quel che riguarda lo svolgimento dell’incontro, Lorenzo Vatteroni ha battuto Silvio Mencaglia (6-0, 4-6, 6-4) Leonardo Rossi ha regolato Max Alcala (7-5, 6-4) E Jacopo Landini ha vinto contro Ciprian Spircu (6-0, 6-4). Tra i singoli, l’unica sconfitta è quella dell’enfant prodige Matteo Gribaldo, al quale è tuttavia toccato l’avversario più esperto, ma che ha avuto modo di riscattarsi in uno dei doppi insieme a Vatteroni (mentre la coppia Rossi–Trevisan si è aggiudicata il secondo doppio).

Ora i vari Chidekh, Kuzmanov, Quentin, Rossi, Vatteroni, Landini, Trevisan, Righetti, Paita, Capperi e Gribaldo possono se non altro sognare il ritorno in A1. "Siamo soddisfatti di come sia andata la prima – ha dichiarato Tommaso Brunetti –, volevamo innanzitutto partire con il piede giusto e direi che ci siamo riusciti. Obiettivo? Vogliamo chiudere il nostro girone in uno dei due primi posti".

Giovanni Fiorentino