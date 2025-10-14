Acquista il giornale
Il TC Pistoia vince ancora. Non c'è scampo per l'Eur

di GIOVANNI FIORENTINO
14 ottobre 2025
"Com’è andata? Molto bene, direi: una vittoria larga, ma solo nel punteggio perchè le partite son state equilibrate. Il risultato è un po’ bugiardo, forse. Ma è stata una partita piacevole anche da vedere e siamo contenti: avanti così". Tommaso Brunetti rende merito agli avversari, a seguito del 5-1 casalingo con cui il Tennis Club Pistoia ha battuto il CT Eur nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A2. E che rilancia le ambizioni del club presieduto da Luigi Brunetti, considerando che si è trattato del secondo successo in altrettante partite e ha garantito il comando momentaneo del girone 5 con 6 punti.

Una vera e propria prova di forza quella dei tennisti pistoiesi, emersa sin dalle prime battute: Leonardo Rossi ha annichilito Niccolò Catini (6-3, 6-4) e Lorenzo Vatteroni ha superato Giulio Di Meo (2-6, 6-3, 6-2). Pollice alzato anche per Clement Chidekh(2-6, 6-3, 6-4) vittorioso contro Maxime Janvier, mentre l’enfant prodige Matteo Gribaldo ha completato il poker prevalendo senza eccessivi patemi contro il rivale Luca Sermoneta (6-1, 6-1). Nel doppio è arrivato l’unico squillo degli agonisti romani, nel match contro il tandem Trevisan–Chidekh, con la coppia Rossi–Vatteroni che ha poi ristabilito le distanze battendo Luperi e Catini (6-3, 6-4).

E l’attenzione, una volta archiviato l’impegno ed aver gioito per il successo, andrà alla sfida del prossimo fine settimana: domenica prossima, alle 19, il TC Pistoia ospiterà l’AMP Pavia, in quello che si annuncia alla stregua di un incontro impegnativo ed entusiasmante al tempo stesso.

Il calendario del resto è più che mai serrato: il Tennis Club Pistoia dovrà poi affrontare in sequenza di nuovo il CT Maglie già battuto all’esordio (per un incontro fissato in via delle Olimpiadi il 26 ottobre prossimo) e nuovamente l’Eur, stavolta in trasferta (il 2 novembre prossimo alle 10) per poi chiudere sette giorni dopo contro l’AMP. E se l’obiettivo iniziale era il secondo posto, ossia quello che consente di salvarsi senza dover passare dal giogo dei playout, se dal campo continuano ad arrivare indicazioni e sensazioni positive è impossibile non fare un pensierino al primo posto, che consentirebbe di giocarsi la promozione in Serie A1. Il cammino è ancora lungo, ma con questo premesse il sodalizio pistoiese può davvero sognare il ritorno nella massima divisione dopo un solo anno di purgatorio. A patto di continuare a crederci e di dare il 110%.

Giovanni Fiorentino

