Il torneo internazionale. Stefanini a Rovereto sfiora la vittoria

"E’ stata la prima finale WTA che ho raggiunto in Italia e già per questo sono soddisfatta. Non ho molto da dire, se non ringraziare coloro che mi sono stati vicini. E’ stato davvero speciale giocare a Rovereto e sentire il calore dei tifosi". Parola di Lucrezia Stefanini, che proprio pochi giorni fa ha sfiorato la vittoria in una rassegna internazionale di tennis in Trentino Alto Adige. La tennista di Carmignano si è cimentata nel dettaglio nel Torneo Internazionale di Rovereto, riuscendo (vittoria dopo vittoria) ad arrivare sino alla finalissima: partendo dal primo turno, l’atleta ventisettenne ha eliminato in sequenza le rivali Anastasia Soboleva, Marina Bassols Ribera, Gabriela Knutson e Sofia Costoulas. Ed è così arrivata a giocarsi il trofeo, all’ultimo atto della competizione. In finale ha trovato la russa ventiduenne Oksana Selekhmeteva, attuale numero 97 del mondo, che alla fine si è imposta per 6-1, 6-1. A Lucrezia resta comunque il secondo posto e la consapevolezza di essere competitiva, come confermato nel corso dell’anno solare. Stefanini resta infatti la numero 140 del ranking WTA, potendo contare su 349 vittorie complessive su 620 incontri disputati.