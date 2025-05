Internazionali di Tennis Città di Perugia: dieci anni di sfide e sorprese

Una settimana da ricordare, tra incontri di grande tennis e sorprese. Così verranno festeggiati i dieci anni degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. Il Challenger 125 organizzato da Mef Tennis Events sui campi del Tennis Club Perugia dall’8 al 15 giugno, è oramai alle porte. L’entry list è guidata da Roberto Carballes Baena oltre a numerosi tennisti italiani. Un nome per tutti il beniamino di casa: quel Francesco Passaro passato alle cronache per aver battuto Dimitrov sui campi del Foro Italico. Ci sarà anche Matteo Gigante, fresco della soddisfazione incassata al Roland Garros dove ha superato le qualificazioni e, per la prima volta, il primo e secondo turno in uno Slam. A dimostrazione che gli Internazionali, partiti in sordina nel 2015, fino al sold out della scorsa edizione grazie anche al Fognini show, facciano ormai parte delle manifestazioni di punta cittadine, le parole della sindaca Vittoria Ferdinandi: "Dopo averlo visto nascere e crescere nel corso degli anni, il Comune continua ad affiancare Mef per la buona riuscita del Challenger umbro. Questo traguardo segna un momento di straordinaria importanza per la nostra comunità, consacrando questa manifestazione tra le più prestigiose nel suo genere". E c’è anche l’ok dell’assessore allo sport Pierluigi Vossi: "L’evento è strategico per la città e noi siamo pronti ad accompagnare Mef in questa bellissima settimana di sfide". Sulla rilevanza del torneo anche in termini di ricadute economiche e turistiche è intervenuto anche l’assessore al commercio Andrea Stafisso: "Questa manifestazione - osserva - è una vetrina prestigiosa e ci consente di presentare Perugia a livello nazionale ed internazionale".

Lasciando ancora un po’ di suspance sull’entry list dell’ultima ora, l’organizzatore Marcello Marchesini "l’uomo che ha rivoluzionato il tennis in Umbria", (la definizione è del presidente della Fitp Roberto Carraresi), ha fornito alcuni dettagli logistici che denotano il livello degli Intrenazionali, a partire dall’inserimento di standard elevati richiesti dal circuito o di strumenti tecnologici come l’occhio di falco. Alla presentazione, oltre al padrone di casa Luigi Grafas, c’erano anche i vertici dello sport umbro, rappresentati dal presidente del Coni Aurelio Forcignanò e da quello della Fitp Carraresi. Entrambi hanno riconosciuto la valenza del Challenger: "Non solo una manifestazione d’eccellenza, ma corona quello che è un movimento sportivo regionale attualmente in ottima salute". L’inaugurazione sabato 7 giugno ai giardini Carducci con un campo da mini tennis: prova lampante che l’evento è ormai patrimonio di tutta la città.

Silvia Angelici