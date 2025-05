Internazionali d’Italia: Zavatska avanza al secondo turno a Brescia

L’aria del Tennis Forza e Costanza sembra rigenerare Katarina Zavatska (nella foto), qualificatasi per il secondo turno degli Internazionali d’Italia femminili di Brescia. La 25enne ucraina, che al Castello si è imposta nelle ultime due edizioni, ha allungato la sua striscia vincente, pur rischiando di lasciare vacante il titolo. Le sono servite infatti quasi tre ore e 15’ per piegare la resistenza della cinese Han Shi che, avanti di un set, ha sciupato tre occasioni per andare 4-1 nel secondo set (poi perduto), e anche nel terzo si è trovata in vantaggio per 4/2, servendo successivamente sul 5-4. Invece Zanevska ha trovato la forza per risalire, concludendo 6/7, 6/4, 7/5. Per il resto la terza giornata del torneo che ha disputato tutti e sedici i match di primo turno, ha registrato l’avanzamento di sette delle prime otto teste di serie. La terza favorita Panna Udvardy ha controllato Angelica Raggi per 6/2, 7/6, l’austriaca Julia Grabher ha lasciato 4 game (6/3, 6/1) alla piemontese Jessica Bertoldo. L’unica delle favorite a lasciare la compagnia è stata l’austriaca Sinja Kraus, numero 5 del tabellone, eliminata dalla statunitense Caty McNally. Si è distratta un set la lettone Darja Semenistaja (n°1) con l’argentina Ortenzi, più facili i successi della polacca Maja Chwalinska e dell’australiana Astra Sharma, su Samira De Stefano e sulla belga Vandewinkel.

Battuta a fine giornata anche Agnese Zucchi (6/0 6/2 da Kaja Juvan, a difendere i colori italiani è rimasta la sola Nuria Brancaccio, campana di Torre del Greco con un passato recente in Spagna e con un presente a Lecce in compagnia di coach Andrea Trono, che ha vinto un derby in altalena contro la riminese Alessandra Mazzola. "L’esordio in un torneo – ha spiegato Nuria – è sempre delicato: qui si gioca dopo le qualificazioni del Roland Garros ed è necessario adattarsi in fretta a condizioni molto diverse". Per lei al prossimo ostacolo il test più duro, contro la numero 1 Semenistaja. Oggi si disputano tutti gli incontri valevoli per gli ottavi a partire dalle 10.30), il big match sarà Chwalinska-Zavatska.

Silvio De Sanctis