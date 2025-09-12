Itf Beach Tennis World Championships. Gini e Gasparri. E’ un bronzo mondiale

Un bronzo mondiale che parla grossetano e tanti bellissimi risultati a livello giovanile per la Maremma con Gini, Gasparri, Lattanzi, Lanna e Nocciolini a podio.

L’edizione 2025 degli Itf Beach Tennis World Championships che si sono svolti a Cesenatico si è chiusa nel segno delle emozioni forti e del grande spettacolo sportivo. Una settimana perfetta, baciata dal sole e da un pubblico che ha gremito le tribune dell’Arena Beach di piazza Costa sin dai primi turni fino al sold out della domenica, regalando all’evento un’atmosfera unica.

Terzo posto e medaglia di bronzo per la coppia grossetana composta da Niccolò Gasparri e Gabriele Gini. Sul campo centrale il titolo iridato maschile è andato a Mattia Spoto e Nicolas Gianotti, che hanno coronato un percorso impeccabile superando in finale i brasiliani Andre Baran e Felipe Togo Loch con un doppio 6-3.

I brasiliani hanno battuto i due grossetani in semifinale con il punteggio di 6-2 7-6. Una partita intensa che ha visto Gini e Gasparri annullare inizialmente due match point, per poi procurarsi due set point per provare a portare la partita al terzo set.

Con questo risultato adesso Gabriele Gini è il numero nove del mondo e Gasparri il numero dieci, avendo entrambi guadagnato quattro posizioni.

A livello giovanile invece tre medaglie per il giovane grossetano Riccardo Lattanzi: argento, e vice campione del mondo under 14 nel doppio maschile con Nicolò Zamboni; bronzo, e terzo posto nel doppio maschile Under 16 con l’altro grossetano Emanuele Nocciolini; bronzo, terzo posto nel doppio misto Under 14 con l’altra grossetana Eleonora Lanna. Nell’under 18 erano impegnati Alice Pepi e Tommaso Donnini: quest’ultimo è arrivato terzo nel doppio maschile in coppia con Riccardo Ponti. Terza anche Alice Pepi nel misto insieme a Giulio Brunello.