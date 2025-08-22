ITF maschile. Avanzano gli stranieri sulla terra di Lesa

In un tabellone che vedeva ai nastri di partenza ben 25 italiani su 32 ammessi al tabellone principale, a dettare legge sono invece gli stranieri nella quinta edizione della “Lesa Cup“, l’ITF maschile da 30 mila euro in corso di svolgimento sui campi in terra battuta dello Sporting Tennis Lesa. L’argentino Luciano Emanuel Ambrogi (4/6, 6/1, 6/2 a Gianluca Cadenasso), gli svizzeri Remy Bertola (6/2, 6/3 a Giorgio Tabacco) e Kilian Feldbausch (7/5,6/0 a Gabriele Pennaforti) e l’ucraino Oleksandr Ovcharenko (4/6, 6/4, 6/4 a Giovanni Oradini) hanno superato indenni il secondo turno, l’onore italico è difeso da Giovanni Fonio (7/5, 6/0 a Nicolo’ Ciavarella), Francesco Forti 6/1, 7/6 ad Andrea Picchione) e Juan Cruz Martin Marzano (6/3, 4/6, 6/2 al russo Kirill Kivattsev). Quest’ultimo, 20enne di origine argentina, è in serie aperta da sette incontri. Oggi in programma i quarti di finale, domenica 24 agosto sarà il giorno della finale con ingresso gratuito al circolo. Silvio De Sanctis