Kyle Edmund torna in semifinale alla Camparini Gioielli Cup

Kyle Edmund, dopo 2 stagioni, torna in semifinale alla Camparini Gioielli Cup. Il 30enne inglese, ex numero 14 della classifica ATP, ha la meglio dopo un match molto equilibrato tutto a tinte britanniche contro il connazionale Liam Broady, chiuso con un duplice 7-6: bravo il semifinalista dell’Australian Open 2018, nonché vincitore della Coppa Davis 2015 con la sua nazionale, a reagire immediatamente ad un break subito per mano dell’avversario sia all’inizio del primo che del secondo parziale e a portare a casa l’incontro.

Nel match odierno, in programma sul centrale del Circolo Tennis Reggio Emilia, si giocherà un posto in finale con Filippo Speziali: il tennista milanese, dopo aver eliminato il baby prodigio tedesco Diego Dedura-Palomero, sovverte ancora una volta il pronostico regolando il numero 7 Tommaso Compagnucci, battuto 6-3, 6-3 dopo 1 ora e 45 minuti di gioco.

Nella parte alta del tabellone, invece, è Federico Iannaccone il protagonista: il molisano, classe 1999, continua la propria marcia contro il qualificato tedesco Justin Schlageter, che subisce un break nel primo game della partita ed è sempre costretto ad inseguire, prima di arrendersi con un duplice 6-2, senza mai dare l’impressione di poter tener testa all’avversario. Iannaccone troverà uno tra l’altro britannico Felix Gill e l’ex 38 del ranking iridato, lo slovacco Alex Molcan.

Oggi, sui campi di Canali, spazio anche alla finale del doppio: a giocarsi il titolo a partire dalle 11 ci saranno l’italiano Alexandr Binda e il kazako Amir Omarkhanov, che hanno la meglio sull’ucraino Georgii Kravchenko e sul già citato Iannaccone col punteggio di 6-3, 6-3. La coppia affronterà Tommaso Compagnucci-Kirill Kivattsev o Elio Jose Ribeiro Lago-Maik Steiner.

