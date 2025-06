La Municipale è d’argento

Un cammino da favola e un sogno svanito solo per una manciata di punti. Nei giorni scorsi, sulla terra rossa di Grottammare (Ascoli Piceno), il Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Firenze è diventato vicecampione d’Italia ASPMI (Associazione sportiva polizie municipali d’Italia) di tennis a squadre. Alla compagine Fiorentina, capeggiata dal responsabile tennis Sergio Colomo e capitanata da Federico Ignesti, che è anche responsabile tecnico nazionale ASPLI, sono mancati solo 35 punti per superare i rivali di Torino che per l’ennesima volta hanno vinto il titolo tricolore.

Nel torneo assoluto di singolare maschile, Tommaso Romolini è arrivato secondo e Francesco Masini terzo. Secondi, nel doppio maschile assoluto, Tommaso Romolini e Francesco Tundo mentre al terzo posto si sono classificate altre due coppie del GSPM Firenze: quella composta da Francesco e Umberto Masini e quella formata da Federico Ignesti e Claudio Vatteroni. Nel torneo singolare maschile over 50 Claudio Vatteroni ha vinto il titolo italiano, Federico Ignesti ha conquistato la medaglia di bronzo.

"Questa volta ci siamo andati vicini, dichiara Ignesti durante le premiazioni di fine torneo, Romolini e Tundo ci hanno fatto sognare e ci garantiscono un futuro radioso, si tratta solo di aspettare. Voglio ringraziare tutta la squadra di Firenze, i colleghi delle altre città che hanno partecipato, il vice-presidente Lanzetta e il consigliere Alberto Scolari sempre presenti in prima linea. Inoltre l’aver ricevuto il premio Fair Play in ricordo dell’ineguagliabile Aldo Diddi, votato da tutti i giocatori del Torneo mi rende orgoglioso e mi sprona a fare ancora meglio per Firenze e per l’ASPLI. Aldo con Umberto Ugolini e Nino Vatteroni sono sempre stati una guida per me e cercherò di seguire sempre il loro esempio. Vorrei ringraziare la nostra assessora al personale, Laura Sparavigna, che ha seguito da lontano il nostro cammino tifando e facendoci sentire orgogliosi di lottare per Firenze".

La formazione: Sergio Colomo (responsabile di Sezione, Federico Ignesti (capitano), Tommaso Romolini, Francesco Tundo, Francesco Masini, Umberto Masini, Alessandro Vitti, Davide Bagnoli e Claudio Vatteroni.