La rivincita di Echargui. Ingegnere con la racchetta

Passa da Milano la corsa di Moez Echargui, il 32enne tunisino che si allena da tre anni con lo staff dell’MPX Tennis Team, trasferitosi recentemente al Quanta Club di via Assietta da Malpensa. La corsa del talentuoso mancino di La Marsa, che fino all’anno scorso sembrava relegarlo ad un ruolo da comprimario, tanto da finire il 2024 intorno alla posizione numero 500, ha subìto un’improvvisa accelerata grazie ad un 2025 clamoroso, in cui ha vinto addirittura i primi tre titoli challenger della carriera sul cemento di Oporto, Hersonissos e Saint Tropez e sei tornei del circuito ITF.

Una scalata che lo ha catapultato nella top-150, con un best ranking fissato al numero 142 qualche settimana fa. Un piazzamento che gli ha garantito il platonico ruolo di migliore tennista africano a livello ATP. Del resto Echargui sta raccogliendo solo adesso un lavoro cominciato sin dalla categoria juniores, quando venne costretto a partire dalla Tunisia e volare negli Stati Uniti, a cercare fortuna nei college statunitensi, dove avrebbe potuto inseguire il suo sogno di diventare un tennista professionista.

Un sogno diventato realtà dopo avere conseguito a 22 anni una laurea in ingegneria e scienze informatiche, che però non gli assicurava un futuro privo di preoccupazioni. Un infortunio al ginocchio, poi un altro stop per un serio problema ad un polso e ad una caviglia, infine uno strappo al bicipite femorale l’hanno obbligato a fermarsi ripetutamente, rischiando di mettere fine ad una carriera nella pratica mai cominciata. E’ Marco Brigo, direttore sportivo di MXP, a ricordare la svolta nella vita di Moez. "Lo scorso gennaio io e Fabio Chiappini ci siamo seduti a un tavolo insieme a lui e l’abbiamo invitato a riflettere su cosa volesse fare del suo futuro. Echargui ci ha guardato negli occhi e ci disse che stava bene, credeva ancora nella possibilità di raggiungere i migliori 100 giocatori del mondo. Alla fine ha avuto ragione".

Da quella chiacchierata è partita una super stagione, scalando in pochi mesi centinaia di posizioni con la certezza di partecipare a gennaio per la prima volta alle qualificazioni di un Grande Slam, sul cemento dell’Australian Open. "Quando è venuto da noi tre anni fa non aveva soldi ed era senza permesso di soggiorno - continua Brigo -. Abbiamo trovato insieme una soluzione che gli permettesse di allenarsi con noi malgrado la carenza di risorse, ma poteva stare in Italia con un visto sportivo per un numero di settimane ben preciso. Fortunatamente l’anno scorso ha ottenuto il permesso di soggiorno grazie al tesseramento per una squadra solo sul tennis".

E la sua scalata potrebbe proseguire, perché nei prossimi mesi Echargui non avrà punti da difendere. "Si tratta di un traguardo alla portata, l’ennesima rivincita di un ragazzo d’oro, la cui storia può essere d’ispirazione per tanti, visto ciò che ha dovuto superare. Oggi nei primi 200 giocatori della classifica mondiale c’è un solo africano, lui. Più che gli avversari sul campo, si è trovato a combattere prima contro burocrazia, infortuni e difficoltà finanziarie. Si merita le soddisfazioni che sta raggiungendo"