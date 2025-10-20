La trasferta veneta porta un punto. Tc Italia del Forte ‘tradito’ dai doppi

E’ finita sotto la luce dei riflettori la maratona tennistica della terza giornata del campionato italiano di tennis a squadre di serie A1 fra il Tc Comunali di Vicenza e il Tc Italia Forte dei Marmi: 3-3 il finale, risultato che fotografa perfettamente lo straordinario equilibrio – peraltro preventivato alla vigilia – della sfida nella quale la formazione versiliese può mangiarsi le mani per avere dilapidato il doppio vantaggio nei due incontri… di doppio. 3-3 dunque il risultato finale, a tutto vantaggio del Selva Alta Vigevano che vincendo 4-2 contro il Ct Zavaglia Ravenna irrobustisce la posizione al vertice della classifica.

Le sfide dei singolari avevano sorriso al Tc Italia di Forte dei Marmi: erano infatti i successi di Andrej Martin (2-0: 7-6, 7-6) su Gabriele Bosio, di Stefano Travaglia (2-0: 6-2, 6-0) con Andrea Picchione e di Marco Furlanetto (2-1: 6-4, 4-6, 6-4) su Giovanni Peruffo. Il primo punto dei veneti l’aveva conquistato Alessandro Battiston su Lorenzo Carboni, 2-1 (7-6, 6-7 e 6-4).

Si andava così ai doppi con la speranza di conquistare il punto della vittoria. In effetti, il primo set in entrambe le sfide hanno visto prevalere le coppie versiliese ma poi alla distanza il Tc Comunali Vicenza è riuscito, al termine di una vera e proprio maratona, è centrare il pareggio: Bosio e Peluffo hanno sconfitto Furlanetto e Carboni 2-1 (3-6, 6-1, 10-2) e Picchione e Battiston con la stessa moneta si sono imposti su Travaglia e Martin (2-1: 6-7, 6-4, 10-6) per il definitivo 3-3. Adesso la squadra di Forte dei Marmi prepara la nuova sfida in casa per vedere di mettere punti preziosi in classifica.

red.viar.