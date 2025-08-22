Lakechallenger. Passaro e il peruviano Buse a Como

E’ tutto pronto al Tennis Club Villa Olmo per la 19sima edizione del “ComoLakeChallenger“, il challenger sulla terra che si disputa dal 24 al 31 agosto, in concomitanza con la prima settimana degli US Open. Come ogni anno, il campo di partecipazione del torneo lariano si delineerà solamente nella giornata odierna, in concomitanza con la disputa dell’ultimo turno delle qualificazioni dello Slam statunitense. Al momento l’entry list è guidata dal perugino Francesco Passaro e dal peruviano Ignacio Buse (finalista della scorsa edizione battuto dal francese Gabriel Debru e in grande ascesa nelle ultime settimane con la semifinale nel recente Atp250 di Gstaad), entrambi in corsa sul cemento di New York, seguiti dal cileno Barrios Vera e dal danese Holmgren. Stuzzicano anche i nomi degli emergenti Budkov Kjaer e Feldbausch. L’italia è certa di schierare Travaglia e Cecchinato (finalista a Como nel 2016 e 2017), in attesa di conoscere le wild card (una sarà a favore dell’idolo di casa Federico Arnaboldi). S.D.S.