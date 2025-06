Lampo Trophy 2023: Brescia ospita giovani talenti del tennis internazionale

Da quel lontano 2002, anno di nascita della competizione, sono passate ben 23 stagioni, ma la passione che anima il Lampo Trophy è sempre la stessa. Ha il volto e l’entusiasmo di Gianni Capacchietti: ideatore, organizzatore, direttore di un evento giovanile per nazioni pronto per l’edizione numero 23, in programma a Brescia nella prima settimana di luglio con talenti under 12 provenienti da otto Paesi di tre continenti diversi. Due le sedi di gioco: la principale sarà in città, al Tennis Forza e Costanza 1911 di via Signorini, ma alcuni incontri si giocheranno anche in provincia, sui campi del Centro Tennis Ospitaletto.

Le nazioni in gara: oltre all’Italia, ci sarà il ritorno a Brescia dei campioni in carica della Corea del Sud, capaci lo scorso anno di diventare la quinta nazione nella storia del torneo in grado di vincere sia coi ragazzi sia con le ragazze (dopo Italia, Canada, Francia e Gran Bretagna). Con loro, al via anche Austria, Canada, Israele, Messico, Slovenia e Svizzera: tutte nazionali passate più volte dalla competizione e già capaci – eccetto quella elvetica – di entrare nell’albo d’oro.

L’evento bresciano, parte del calendario Tennis Europe, è inserito nel mese di fuoco per l’attività under 12 sul territorio nazionale: prima i giovani più promettenti al mondo faranno tappa a Porto San Giorgio e Trieste, poi si daranno battaglia a Brescia prima di giocare a Forlì.