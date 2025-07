LAMPO TROPHY. Corea del Sud senza rivali sulla terra rossa: è ancora doppietta

Doppietta nel 2024, doppietta nel 2005. La Corea del Sud mette a segno il bis al Lampo Trophy under 12 giocato sui campi in terra battuta del Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia e del Centro Tennis Ospitaletto. La formazione asiatica si conferma la nazione più forte e lo fa a suon di risultati. Ad aprire le danze è stata la finale maschile contro il Canada, sconfitto senza nemmeno ricorrere al doppio: Minchan Kwon ha sudato solamente nel secondo set contro Dustin Huang, battuto per 6/4, 7/6 (recuperando da 3/5 nel secondo set) dopo che, a causa della pioggia, il match è stato trasferito dalla terra battuta all’aperto al cemento indoor.

Successivamente Yoonjae Suh ha domato Vlad Lupu al super tiebreak del terzo set per 6/4, 2/6 10/7. Stesso risultato nella finale femminile contro la Svizzera, in cui Choi Yoonseol (6/2, 6/0 a Mila Knaus) e Lim Yeonkyung (6-3 6-1 a Taleah Halloun), hanno sbrigato la pratica in nemmeno due ore e mezza complessive. La Corea del Sud diventa così il terzo Paese nella storia a mettere a segno la doppietta dopo Italia (2007 e 2008) e Canada (2015 e 2016), vincendo in totale sei delle ultime otto edizioni disputate.

S.D.S.