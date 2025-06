Le gare si svolgono al dlf Pistoia. Un torneo singolare di tennis per ricordare l’amato Luca Mugelli: "Amico estremamente generoso e sempre pronto a scherzare»

Ha preso ufficialmente il via il primo memorial intolato a Luca Mugelli, assistente scelto della Polizia Provinciale di Pistoia morto a soli 57 anni a seguito di un grave incidente stradale, nel novembre del 2024.

In ricordo di Luca, gli amici di sempre – con la collaborazione di moltissimi sponsor – hanno organizzato un torneo di tennis singolare, maschile e femminile, di terza categoria Fitp, le cui gare si disputeranno ogni giorno fino al 13 luglio sul campo del Dopo lavoro ferroviario di Pistoia, in via XX settembre. A chiusura del torneo, è prevista una festa per premiare i vincitori e per permettere a tutti i partecipanti di vivere un momento di convivialità.

"Un amico sempre pronto allo scherzo, ma anche a gesti di grande generosità", affermano gli organizzatori. Anche in campo lavorativo, Luca Mugelli si è sempre contraddistinto per la sua serietà, professionalità e dedizione, oltre che per la sua grande umanità.

I colleghi lo hanno ricordato come una persona sorridente, propositiva, estremamente preparata in tanti campi, dotata di spirito collaborativo e capace di risolvere problemi di qualsiasi natura. "Il suo supporto, dovuto alla sua ampia cultura nei più svariati settori e allo spirito positivo con cui si approcciava alle cose, rappresentava per il un valore prezioso".