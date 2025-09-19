LE GARE SUI CAMPI DEL ’CT PITIGLIANO’. Il ’Memorial Moretti-Ronca’ va a Niccolò Chelli e Diana Novellis Di Coarazze

Niccolò Chelli del Circolo Tennis Grosseto e Diana Novellis Di Coarazze del Circolo Tennis Orbetello sono i vincitori del torneo di tennis ’Memorial Lello Moretti-Vivaldo Ronca’ che si è tenuto a Pitigliano. L’evento, organizzato dal Circolo Tennis Pitigliano, ha visto tredici giorni di grande tennis davanti ad un numeroso pubblico.

Per quanto riguarda il torneo open maschile la vittoria è andata a Niccolò Chelli del Circolo Tennis Grosseto che ha superato in finale dopo oltre tre ore di gioco Riccardo Vegni del Circolo Tennis Abbadia con il punteggio di 3-6, 7-5,7-5. Nel torneo open femminile la vincitrice è stata Diana Novellis Di Coarazze del Circolo Tennis Orbetello che ha battuto in finale la giovane promessa Vittoria Fredduzzi del Circolo Tennis Perugia per 6-3, 6-2.

Questi invece i risultati per le categorie intermedie. Nel tabellone maschile riservato ai giocatori non classificati, ha vinto Samuele Mori su Mattia Papini che è stato costretto al ritiro. Nel torneo maschile di quarta categoria la vittoria è andata a Andrea Lanzi che ha battuto Emiliano Di Biagio 6-2, 6-7, 10-6.

Nel tabellone femminile di quarta categoria la vittoria è andata a Yuliya Sliusar, vittoriosa su Eleonora Siddi 6-4, 6-0. "Un grazie sentito al giudice arbitro Fabio Mosci – dicono gli organizzatori –, a Paolo Mastracca che ha presentato le finali e le premiazioni, agli sponsor del torneo open Unione Amiatina Coop, Kaloroil di Pitigliano e Piccadilly, alla Fitp presente alla premiazione con il delegato provinciale Luca Franci".