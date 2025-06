Leonardo Tagliavini trionfa al Trofeo Biocrom al Circolo Tennis San Martino

Splende la stella di Leonardo Tagliavini nell’edizione numero 15 del Trofeo Biocrom, torneo open andato in scena al Circolo Tennis San Martino con ben 175 atleti ai nastri di partenza. Il padrone di casa è emerso nella parte bassa del tabellone, dopo il successo 6-3, 6-4 sul parmense Leonardo Tombolini (Circolo del Castellazzo), facendo incetta di "scalpi" illustri: nei quarti, infatti, ha estromesso il numero 3 del seeding, il modenese Giulio Bonfatti (Carpi Sport) col punteggio di 6-4, 7-6, al termine di 2 set davvero sempre sul filo dell’equilibrio, per poi aggiudicarsi la semifinale col numero 2 Riccardo Rizzo, tesserato per i milanesi dello Sportrend, con un agevole 6-1, 6-3. Tagliavini, in finale, ha poi trovato il favorito Tommaso Bonazzi, che nel turno precedente si era sbarazzato col punteggio di 6-4, 7-6 dell’altro padrone di casa Matteo Muci, privando così il circolo ospitante di un epilogo tutto in famiglia: il parmense, tuttavia, nulla ha potuto contro il futuro campione, che dopo essersi aggiudicato il primo parziale col punteggio di 6-2 ha fatto poi il bis con un più sofferto 7-5.