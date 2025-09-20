Lexus Tolentino Open. Due italiane in semifinale

La prima edizione del Lexus Tolentino Open, torneo Wta 125, ha due semifinaliste italiane: Silvia Ambrosio e Nuria Brancaccio. "Un risultato di enorme spessore, specie – ricorda l’organizzazione – se si considera che nessuna delle due partiva nell’elenco delle teste di serie. Eppure, partita dopo partita sono andate in crescendo, fino a conquistare un traguardo di grandissimo valore". Per Brancaccio è la prima semifinale del 2025 a livello Wta. Per Ambrosio addirittura la prima nella categoria, e ha detto: "Sto vivendo una settimana di altissimo livello. Ero un tantino tesa nel mio primo match, ma da lì in poi la prestazione è andata in crescendo. Credo che il doppio mi abbia aiutato, per prendere fiducia". Per lei oggi, in semifinale, ci sarà l’ucraina Oleksandra Oliynykova, sorpresa del torneo, che dopo aver superato giovedì la n.2 del tabellone Darja Semenistaja ha battuto in due set anche l’ottava testa di serie Tamara Zidansek, chiudendo per 6-2 6-3. "Mi attende un’avversaria particolarmente fastidiosa per via del suo modo di giocare – ha aggiunto la Ambrosio, classe 1997 –, ma so cosa aspettarmi, avendola già affrontata più volte. Cercherò di ragionare insieme al mio allenatore su come impostare la partita".

Il Centrale del Tennis Tolentino ha applaudito anche la Brancaccio, campana classe 2000, accompagnata a Tolentino dall’ex top-10 Roberta Vinci: ha battuto (doppio 6-2) la ventenne serba Lola Radivojevic. In semifinale sfiderà una fra l’olandese Arantxa Rus e la georgiana Ekaterine Gorgodze. Oggi sono quindi in programma le semifinali del singolare e la finale del doppio, con il via a metà pomeriggio. Per l’ingresso è previsto un biglietto, al prezzo di 5 euro. È possibile acquistare i tagliandi in loco alla segreteria del club oppure prenotarli, al 3516339716 o scrivendo una mail a [email protected].