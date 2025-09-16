Lexus Tolentino Open. Oggi il debutto di Trevisan

Oggi al Lexus Tolentino Open, torneo Wta 125, sono in programma i dieci match che allineeranno il tabellone di singolare al secondo turno, col debutto di tutte le più attese della vigilia. La prima testa di serie Mayar Sherif, numero 99 della classifica mondiale, sarà in campo già in tarda mattinata, nel secondo match sul campo centrale, contro la svizzera Celine Naef. Nella sessione serale, non prima delle 20, toccherà invece a Martina Trevisan, arrivata ieri a Tolentino. La mancina toscana, già fra le prime 20 giocatrici del mondo, debutterà contro l’austriaca Sinja Kraus. "Sono molto felice di essere qui – ha detto l’azzurra, ex semifinalista del Roland Garros –: avere un torneo in più in casa è molto importante per noi italiane, come lo è poter giocare col pubblico dalla nostra parte. Ho ripreso da poco dopo l’infortunio (al piede, ndr), dunque ora la mia priorità è stare bene fisicamente, per provare con pazienza a ricostruire quanto fatto in passato. Mi aspetto tanta gente: più supporto c’è e meglio è". In campo anche Federica Urgesi, 20 anni da Fano che ieri, battendo in rimonta la coetanea spagnola Cristina Diaz Adrover, si è qualificata per la prima volta in carriera per un torneo del circuito Wta. Oltre alla Urgesi, ha superato le qualificazioni anche la toscana Tatiana Pieri. La giornata di ieri, invece, è stata fatale per la marchigiana Jennifer Ruggeri (doppio 6-2 dalla slovena Tamara Zidansek) e anche per la padrona di casa Sofia Rocchetti, che a Tolentino si allena, battuta dalla ceca Barbora Palicova 6-1 7-5. L’ingresso è gratuito fino a giovedì compreso, mentre venerdì, sabato e domenica è previsto un biglietto (5 euro). È possibile acquistare i tagliandi direttamente in loco o prenotarli (351 6339716 - [email protected]).