L’Italia a ranghi ridotti. Berrettini e Cecchinato ok

Dopo le due sconfitte rimediate nella giornata inaugurale da Lorenzo Giusto e Gabriele Piraino, arriva un’altra giornata di risultati contraddittori per la pattuglia italiana nella 19esima edizione dell’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS che ha concluso gli incontri di primo turno. Il programma si era aperto nel modo migliore con il successo del qualificato Jacopo Berrettini sul tedesco Henri Squire, ritiratosi al termine del primo set vinto dal romano al tie break per 7 punti a 5, purtroppo le delusioni sono arrivate nei match successivi, con le sconfitte di Stefano Travaglia (6/2, 5/7, 6/2 dal croato Mili Poljicak), Giovanni Fonio (3/6, 6/3, 7/6 dall’olandese Max Houkes) e soprattutto di Federico Bondioli (nella foto).

Il ventenne ravennate, sul quale era riposta la curiosità dei tifosi presenti in tribuna, è apparso svuotato di energie e si è fatto sorprendere dal giovane transalpino Thomas Faurel (classificato oltre la millesima posizione Atp) per 6/3, 2/6, 6/3. A raddrizzare in parte il bilancio di giornata ci ha pensato Marco Cecchinato: il siciliano, vincitore a Milano nel 2016, ha onorato la wild card concessa dagli organizzatori superando 6/4, 6/1 lo spagnolo Max Alcala Gurri. Oggi il programma prosegue con le sfide di secondo turno, la finale è prevista sabato.

Silvio De Sanctis