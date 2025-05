Lorenzo Musetti raggiunge l'ottavo posto nel ranking ATP dopo il Masters 1000 di Roma

Non è arrivato alla finale contro Jannik Sinner, come aveva sognato, ma ci ha creduto, ci ha provato come aveva promesso e ci è andato molto vicino. Ma per Lorenzo Musetti il masters 1000 di Roma è stato un altro successo e non è passato invano perché, con i 400 punti conquistati con la semifinale sulla terra rossa del Foro Italico, il tennista carrarese, allenato da Simone Tartarini, raggiunge un altro best ranking salendo dal nono all’ottavo posto in classifica. A fermare i sogni di Lorenzo è stato Carlos Alcarez, numero due del ranking che poi ha vinto gli Internazionali d’Italia, ma gli attuali 3860 punti gli permettono di superare in classifica l’australiano De Minaur (3635 punti) e di mettere nel mirino il norvegese Ruud (settimo con 3905 punti) e il ’grande vecchio’ serbo Djokovic (sesto con 4080), che non sono molto lontani.

Per l’ormai ex terribile ragazzo di Carrara (quello che dalle retrovie più volte aveva fatto tremare i top ten di qualche anno fa) adesso arriva il Roland Garros di Parigi, il secondo torneo stagionale del Grande Slam, dove ci sarà da sudare di più (le partite si giocano al meglio dei cinque set) ma dove in palio ci sono più punti (2000 per il vincitore) e prestigio. E con i punti anche un’altra occasione per salire, per non fermare questo momento magico partito da Montecarlo (finalista) e arrivato a Roma via Madrid (semifinalista in entrambi i tornei).

Maurizio Munda