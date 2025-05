Lucia Bronzetti eliminata al primo turno del WTA 250 di Rabat

Lucia Bronzetti va fuori al primo turno al WTA 250 di Rabat, il Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem 2025. Per la verucchiese, che vinse il suo primo torneo del circuito maggiore proprio nella capitale del Marocco, un ko netto, 6-2, 6-1, con la numero 76 del ranking, la turca Zeynep Sonmez.

Già a inizio partita è Sonmez a comandare il gioco, forte di un servizio particolarmente preciso ed efficace (10 punti su 12 vinti con la prima), ma anche di un’aggressività da fondo con pochi errori sparsi qua e là. In 31’ è 6-2 e il secondo set non presenta troppe differenze. La giocatrice turca va subito sul 4-0 vincendo 16 punti su 21 e mettendo una grossa ipoteca sul match.

In ampio svantaggio, Bronzetti ha una reazione quando strappa il servizio all’avversaria, ma Sonmez replica vincendo gli ultimi due giochi e chiudendo sul 6-2, 6-1 al terzo matchpoint. Giornata no per Lucia sui campi che l’avevano vista trionfare due anni fa. Per lei una giornata deficitaria anche al servizio, col 30% dei punti vinti sulla prima (7/23) e il 38% sulla seconda (6/16).

Sonmez affronterà al secondo turno la vincente della partita tra Sevastova e Kabbaj, due wild card.