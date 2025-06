Marco Baleani e Yuliya Sliusar trionfano alla Maremma Cup di Castiglione della Pescaia

Marco Baleani e Yuliya Sliusar vincono la seconda tappa della Maremma Cup di tennis. Il tennista grossetano, di Casalecci, ha vinto il tabellone maschile di Castiglione della Pescaia, secondo tappa della Maremma Cup, sbaragliando la concorrenza di 75 iscritti. A 53 anni, Baleani, testa di serie numero 7 del tabellone maschile, ha vinto 6-7 7-5 3-3 ritiro, contro Luca Forconi.

"Non credevo di poter rivincere un altro torneo dopo l’ultimo di diversi anni fa – spiega Baleani –. Dopo aver perso 10 chili, ad oggi la mia forma fisica mi permette di muovermi meglio, ma soprattutto di non entrare in debito di ossigeno dopo lunghi scambi. Giocare mi sta aiutando a capire meglio il mio nuovo stato fisico".

La Maremma Cup è una competizione a tappe per tennisti di quarta categoria. Dopo la prima tappa del Ct Grosseto c’è stata questa di Castiglione della Pescaia, a cui seguiranno quelle del Ct Arcidosso, poi il Ct Pitigliano, il Village e il Tc Manetti per una lunga estate di tornei. Master finale a ottobre al The Village. Baleani in semifinale ha battuto la testa di serie 2 del tabellone Simone Frediani, per poi aggiudicarsi il torneo all’atto conclusivo. Nel tabellone femminile la vittoria è andata a Yuliya Sliusar che si è imposta 6-4 6-3 su Sara Paioletti, in una finale scritta, tra la testa di serie numero uno, vincitrice, e la numero due.