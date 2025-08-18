Marina di Grosseto. Monaci e Santini sul podio più alto

Monaci e Santini si aggiudicano il torneo di doppio misto di Marina di Grosseto. Ben quarantacinque coppie hanno dato vita al torneo di doppio misto che ha animato il circolo tennis Marina Sport Center. Una competizione serrata, ma al tempo stesso con uno spirito amatoriale di base che ha consentito a tutti i partecipanti di scendere in campo, divertirsi e giocare in maniera leale.

All’atto conclusivo del torneo si sono imposti Elisa Monaci e Michele Santini, rispettando il pronostico che vedeva l’inserimento nel tabellone del duo come testa di serie numero uno.

Dopo aver superato tre turni, Monaci e Santini si sono aggiudicati la finalissima andando a superare Giulia Pesenti e David Giovagnoli, autentiche rivelazioni del torneo. La finale, giocata sulla terra rossa della frazione balneare e in un impianto dotato di nuova illuminazione, ha avuto un andamento piuttosto regolare, con i due set che si sono sviluppati quasi in fotocopia e chiusi entrambi sul punteggio di 6-3.

Lo spirito dell’evento, che aveva l’intento di far giocare almeno due partite per ogni coppia iscritta, ha consentito agli organizzatori di allestire anche un tabellone B, destinato a tutti coloro che avevano perso la prima partita. E qui, al termine di un lungo percorso composto da cinque match, la coppia formata da Laura Rosatone e Franco Pacini, si è aggiudicata la vittoria in una finale giocata contro Vanessa Tordi e Massimiliano Germinario, con il punteggio di 6-1, 6-4.

L’esperienza del doppio misto è servita a scaldare i motori in vista di un duplice appuntamento che ha preso il via ieri. Il successo di partecipanti ottenuto con questo torneo, infatti, ha spinto gli organizzatori a raddoppiare gli sforzi. In rampa di lancio ci sono due nuovi tabelloni che danno vita al torneo di doppio maschile e doppio femminile. E le sfide sono già iniziate.