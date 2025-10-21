Match Ball da favola. Battuto anche Palermo. Terzo successo di fila

Match Ball superstar, centrato il terzo successo consecutivo nel campionato a squadre di Serie A1. Nell’ultimo turno il Match Ball ha battuto 4-2 il Ct Palermo.

Nella prima sfida Luca Potenza del Ct Palermo supera Gianmarco Ferrari per 6-2 7-6. Il secondo singolare è conquistato dal fiorentino Lorenzo Sciahbasi con un netto 6-0 6-0 su Mineo.

Match Ball super negli altri due singolari vinti da Andrea Meduri per 6-3 7-6 contro Riccardo Surano e da Filip Jianu (nella foto, 280 Apt, Match Ball) su Gabriele Piraino 6-7 6-3 6-4.

Nei doppi Sciahbasi con Ferrari prevalgono 6-1 6-0 su Piraino e Mineo; mentre prevale Palermo con la coppia Potenza-Surano contro Jianu-Meduri.

"Un’altra giornata ricca di soddisfazioni - dice la direttrice Match Ball, Chiara Casamonti - che ci dà carica per arrivare più in alto possibile. Tutti i ragazzi sono bravi e compatti sotto la regia dei capitani Francesco Caforio e Daniele Capecchi".

Domenica 26 ottobre il Match Ball ospita il Park Genova nella prima gara di ritorno, poi le due impegnative trasferte a Crema e Palermo.

F. Que.