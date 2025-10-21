Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Tennis
  4. Match Ball da favola. Battuto anche Palermo. Terzo successo di fila

Match Ball da favola. Battuto anche Palermo. Terzo successo di fila

Match Ball superstar, centrato il terzo successo consecutivo nel campionato a squadre di Serie A1. Nell’ultimo turno il Match...

di FRANCESCO QUERUSTI
21 ottobre 2025
Match Ball superstar, centrato il terzo successo consecutivo nel campionato a squadre di Serie A1. Nell’ultimo turno il Match...

Match Ball superstar, centrato il terzo successo consecutivo nel campionato a squadre di Serie A1. Nell’ultimo turno il Match...

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Match Ball superstar, centrato il terzo successo consecutivo nel campionato a squadre di Serie A1. Nell’ultimo turno il Match Ball ha battuto 4-2 il Ct Palermo.

Nella prima sfida Luca Potenza del Ct Palermo supera Gianmarco Ferrari per 6-2 7-6. Il secondo singolare è conquistato dal fiorentino Lorenzo Sciahbasi con un netto 6-0 6-0 su Mineo.

Match Ball super negli altri due singolari vinti da Andrea Meduri per 6-3 7-6 contro Riccardo Surano e da Filip Jianu (nella foto, 280 Apt, Match Ball) su Gabriele Piraino 6-7 6-3 6-4.

Nei doppi Sciahbasi con Ferrari prevalgono 6-1 6-0 su Piraino e Mineo; mentre prevale Palermo con la coppia Potenza-Surano contro Jianu-Meduri.

"Un’altra giornata ricca di soddisfazioni - dice la direttrice Match Ball, Chiara Casamonti - che ci dà carica per arrivare più in alto possibile. Tutti i ragazzi sono bravi e compatti sotto la regia dei capitani Francesco Caforio e Daniele Capecchi".

Domenica 26 ottobre il Match Ball ospita il Park Genova nella prima gara di ritorno, poi le due impegnative trasferte a Crema e Palermo.

F. Que.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su