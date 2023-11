"Match Ball Firenze: una sfida decisiva per rimanere in A1"

Per rimanere in serie A1 di tennis il Match Ball Firenze dovrà avere la meglio nella doppia sfida contro il Tc Italia di Forte dei Marmi. Dopo la sconfitta in casa, nell’ultima giornata della regular season, per 4-2 con il Tc Rungg Sudtirol, il Match Ball ha chiuso quarto del girone 3 e nel sorteggio che lo doveva mettere di fronte a una terza di un altro raggruppamento la dea bendata ha opposto i cugini del Tc Italia di Forte dei Marmi (terzo del girone 1).

La partita di andata (domenica 26 novembre) si giocherà a Bagno a Ripoli, inizio ore 10 e ingresso libero; mentre il ritorno (domenica 3 dicembre) si terrà al Tc Italia Forte dei Marmi. Una sfida non semplice per il team capitanato da Francesco Caforio che nell’ultimo match ha perso due sfide 7-6 al terzo set con il suo straniero Peter Heller e Gianmarco Ferrari che saranno protagonisti insieme a Lorenzo Sciahbasi, Thomas Brancatelli Daniele Capecchi e Andrea Meduri di questo derby per mantenere la categoria conquistata proprio nel 50° del club. "Arrivare quarti del girone ha compromesso il sorteggio - spiega Leonardo Casamonti, vice presidente del club -. Spero che ci sia tanta partecipazione per sostenere i nostri giocatori".

Francesco Querusti