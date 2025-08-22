Memorial Cavioli al Tc Viserba si fa sul serio

Fasi importanti per il torneo open maschile del T.C. Viserba, il "Memorial Cristian Cavioli", dotato di 3.000 euro di montepremi. Sta per partire il tabellone finale con il numero 1 Manuel Mazza e il 2 Alberto Bronzetti.

I risultati del 4° turno: Tonti (3.3)-Cortesi (3.2) 7-5, 6-1, Mami (3.2)-Carioni (3.3) 6-4, 6-2. Turno di qualificazione: Falconi (3.2)-Monti (3.1, n.9) 6-2, 7-5, Baldoni (3.1, n.10)-Bonfatti (3.2) 6-1, 6-1, Manfredi (3.1, n.2)-Lorenzi (3.3) 6-4, 6-4, Rinaldini (3.1, n.3)-Cicognani (3.4) 6-1, 6-3, Pesaresi (3.1, n.7)-Pazzaglini (3.3) 6-4, 6-1, Montoneri (3.2)-Tombari (3.1, n.8) 3-6, 4-1 e ritiro.

Si qualificano per il tabellone finale anche Ferrari (3.1, n.1) e Ascani (3.4). Intanto si avvia alle battute finali, sempre sui campi del T.C. Viserba, il torneo nazionale open femminile. La prima giocatrice che ha conquistato le semifinali è stata la pesarese Anna Pierini (Coopesaro Tennis), mentre è ai quarti Viola Amati (Tc Viserba).

Alle fasi cruciali, sui campi del Circolo Tennis Venustas di Igea, il tradizionale Trofeo del Gavettone, il torneo nazionale di terza categoria maschile. Federico Bolognesi, Flavio Millari e Giovanni Neri sono stati i primi a qualificarsi.