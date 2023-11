Memorial Pistoia, ecco i talenti. Sieci ricordano un grande amico

Anche quest’anno ritorna l’appuntamento, ormai consolidato del torneo di Tennis Under 20 Memorial Daniele Pistoia giunto alla terza edizione. Le partite si svolgeranno dal 18 dicembre al 7 gennaio 2024 e, forti delle precedenti edizioni, gli organizzatori si aspettano un alto numero di adesioni. La manifestazione si svolgerà alla Polisportiva Sieci nel nuovo campo da Tennis Red Plus intitolato proprio a Daniele Pistoia, dopo un restyling importante del fondo in terra rossa grazie proprio alle donazioni ricevute in sua memoria da soci del club, amici e colleghi di lavoro. Le iscrizioni sono già aperte, sul sito della società oppure direttamente alla segreteria delle Sieci. Referente Ubaldo Braccini responsabile settore tennis della Polisportiva Sieci.

"Un ringraziamento - afferma Braccini - a tutti gli sponsor ed amici di Daniele che ci stanno sostenendo per la realizzazione di tutto ciò. Il 1 dicembre 2018, improvvisamente è venuto a mancare l’amico Daniele. Oltre ad essere stato un consigliere della Polisportiva e responsabile del settore, Daniele era un grande appassionato di sport, dedicando buona parte del suo tempo libero proprio alla Polisportiva, sia come atleta che come volontario. Una persona stimata da tutti. Il ricavato del Torneo, al netto delle spese, sarà devoluto alla Fondazione Tommasino Bacciotti".

F. Que.