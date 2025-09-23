Meridiana, che doppietta. Bis scudetto delle Under 12

Proprio nelle ore in cui l’Italia di Tathiana Garbin conquistava uno storico bis vincendo per due anni di fila la Billie Jean Kink Cup, dalle parti di Casinalbo un’altra squadra ha festeggiato una magica doppietta. Sono le ragazze della squadra femminile del Club La Meridiana – composta da Carlotta Arginelli, Sofia Foggia, Emma Veronesi e Matilde Pozza e guidate dal tecnico Alessandro Arginelli, in foto – che sul campo amico si sono laureate per il secondo anno di fila campionesse d’Italia Under 12.

Dodici mesi fa era stato quello dello Sporting Club Milano 2 il teatro della vittoria in finale contro il Tc Santa Margherita Ligure, questa volta a cadere per ultime sono state le piemontesi del Canottieri Casale Monferrato, battute 2-0. Nel primo singolare Arginelli ha regolato 2-0 la compagna di nazionale Rebecca Carla Francia in tre set (6-3 3-6 6-2) nel remake della finale di Coppa Porro Lambertenghi di due settimane fa, mentre è toccato poi a Foggia battere con un netto 6-1 6-0 Kristel Fantoni.

Il percorso verso la finale delle ’ragazze terribili’ de La Meridiana era cominciato col successo nei quarti sull’Ata Trentino in cui Arginelli ha battuto Matilde Sacchi 6-0 6-1 e Foggia ha superato Sveva Santin con un doppio 6-1, poi a cedere in semifinale era stato il Tennis Club Lecco con un doppio 2-0, anche qui Arginelli ha lasciato a zero game la rivale Virginia Cereghini, mentre Foggia ha piegato con la stessa facilità Emma Accongiagioco con un netto 6-1 6-0.

Al quinto posto del tabellone si è invece piazzata la squadra del Tennis Modena battendo nella finale 5°-6° posto l’Eur Sporting Club Roma.