Atp di Madrid 2025, Musetti in semifinale contro Draper. Arnaldi eliminato

Madrid (Spagna), 1 maggio 2025 - Dopo l'en plein di ieri, arrivata ai quarti di finale l'Italia perde un pezzo nell'Atp di Madrid 2025: si tratta di Matteo Arnaldi, che cede in 2 set (0-6; 4-6) contro Jack Draper, che in semifinale se la vedrà con Lorenzo Musetti e che grazie a questo risultato scalza un certo Novak Djokovic dalla sua attuale posizione nel ranking Atp. Il toscano in serata ha avuto la meglio di Gabriel Diallo in 2 set (6-4; 6-3), andando così a completare il secondo lato del tabellone sfidando proprio il britannico, in odore di top 5: per Musetti invece si approssima l'ingresso nella top 10.

L'altra parte del tabellone aveva visto nel pomeriggio Francisco Cerundolo battere Jakub Mensik e Casper Ruud fare lo stesso contro Daniil Medvedev: i due si affronteranno in semifinale domani a partire dalle 16, mentre l'altro match, quello tra Musetti e Draper, comincerà non prima delle 20. Con la speranza che il toscano continui a essere bello di sera sulla terra rossa del Masters 1000 della Capitale iberica.

I risultati di Arnaldi e Musetti all'Atp di Madrid 2025

Proprio come ieri, la giornata degli azzurri sulla terra rossa di Madrid si era aperta con Matteo Arnaldi protagonista, ma stavolta l'esito è infausto: netta sconfitta in 2 set (0-6; 4-6) inflitta da Jack Draper dopo 1 ora e 17' di gioco. Il britannico avanza in semifinale, mentre il cammino del ligure si ferma ai quarti di finale dopo aver in precedenza eliminato nel torneo Novak Djokovic, Borna Coric, Damir Dzumhur e, ed è storia di ieri, Frances Tiafoe. Questo match si incrocia con l'altro quarto di finale, quello tra Lorenzo Musetti e Gabriel Diallo (reduce dal successo ai danni di Grigor Dimitrov) che chiude la serata.

Dopo 1 ora e 29' di gioco, prevale il toscano in 2 set (6-4; 6-3) dopo aver già eliminato Tomas Martin Etcheverry, Stefanos Tsitsipas e Alex De Minaur: per lui il pass per la semifinale appunto contro Draper, con la speranza di festeggiare ancora meglio l'ingresso nella top 10 del ranking Atp. Lo stesso Draper, in attesa del match di domani, parlando del ranking può sorridere per aver scalzato proprio Djokovic dalla sua posizione attuale (la numero 5). Nel Masters 1000 di Madrid esiste però anche un altro lato del tabellone, nel quale Francisco Cerundolo batte Jakub Mensik in 3 set (3-6; 7-6; 6-2), con Casper Ruud che fa lo stesso contro Daniil Medvedev, ma in 2 set (6-3; 7-5).